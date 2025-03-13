الاحتفال باختتام الدفعة الأولى من برنامج «مسرعات إينوك»

احتفلت مجموعة إينوك، الشركة العالمية الرائدة والمتكاملة في مجال الطاقة، بنجاح إنجازات الدفعة الأولى من برنامج «مسرعات إينوك»، ما يمثل خطوة مهمة في التزام المجموعة بتسريع تنفيذ الحلول المبتكرة، وتعزيز الكفاءة والتعاون. أقيم الحدث الختامي مؤخراً، وحضره الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك وأعضاء فريق الإدارة، وعدد من الشركاء الخارجيين، ما يؤكد على الأهمية الاستراتيجية للمبادرة.

وبرنامج «مسرعات إينوك»، هو برنامج تحولي مستوحى من منهجية المسرعات الحكومية التابعة لحكومة دولة الإمارات، ويهدف البرنامج لتسريع تنفيذ المشاريع الاستراتيجية، وتطوير العمل من خلال تبنّي نموذج عمل فريد من نوعه، يركز على النتائج، والتعاون الوثيق بين الجهات، والعمل على تحقيق أهداف طموحة خلال 100 يوم، الأمر الذي يؤدي إلى تحسين طرق العمل، وتطوير الحلول المستدامة، وتحقيق نتائج ذات أثر حقيقي للمؤسسة.

وقال سيف حميد الفلاسي الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك: «ندرك في إينوك أهمية التطوير الاستباقي والمرونة والعمل المشترك بين مختلف الأطراف المعنية، كجوهر أساسي في عملنا. ما تم تحقيقه من قبل الدفعة الأولى لبرنامج «مسرّعات إينوك»، أظهر الدور الكبير للتفكير الاستراتيجي، والمرونة والتعاون في إحداث تغيير حقيقي.

لا تقتصر هذه المبادرة على تعزيز الكفاءة داخل المجموعة، بل تسهم أيضاً في دعم رؤية الإمارات لاقتصاد أكثر استدامة وتنافسية. إن الطريقة التي تواجه بها فرق عملنا التحديات مباشرةً، مع تحقيق نتائج ملموسة، تؤكد أننا على الطريق الصحيح، وبهذا النهج يمكننا تجاوز الحدود، وصنع تأثير إيجابي ومستدام».

وخلال الاحتفالية، كُرّمت الفرق المشاركة لإنجازاتها في تسريع تنفيذ الحلول الفعالة، ضمن الإطار المنظّم لتحدي الـ 100 يوم. ومن خلال هذا الجزء، الذي يُعد مكوناً رئيساً من برنامج مسرعات إينوك، سيتاح المجال أمام الفرق لمعالجة تحديات الأعمال الحيوية بكفاءة وفعالية، ما يؤدي إلى تدابير لتوفير التكاليف، وفرص لتحقيق الإيرادات، وتعزيز الكفاءة التشغيلية على مستوى المجموعة.