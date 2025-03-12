إي إف چي هيرميس مستشار طرح «أسياد للنقل البحري» في بورصة مسقط

أعلنت إي إف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي إف چي القابضة والرائدة في أسواق الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب قد نجح في إتمام الخدمات الاستشارية لصفقة الطرح العام الأولي لشركة «أسياد للنقل البحري» بقيمة 333 مليون دولار، إحدى أكبر الشركات العالمية المتخصصة في النقل البحري العميق ومزود الخدمات البحرية المتنوعة، في بورصة مسقط.

وقد شهد الطرح العام الأولي لشركة «أسياد للنقل البحري» عرض 20% من مجمل رأس مالها المُصدر، عبر بيع 1,041,748,856 سهماً من الأسهم الحالية بسعر 123 بيسة للسهم، ما يبرز قيمة سوقية تبلغ 641 مليون ريال عُماني (1.7 مليار دولار ).

وقال كريم مليكة، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي إف چي هيرميس: «يواصل الطرح العام الأولي لشركة «أسياد للنقل البحري» في بورصة مسقط شراكتنا مع سلطنة عُمان، ونحن فخورون بكوننا البنك الأكثر نشاطاً والشريك الرئيس لبرنامج خصخصة الطروح الأولية للصندوق العُماني للاستثمار/أوكيو، حيث نجحنا في إتمام 3 من بين 5 طروح أولية حتى الآن (منذ إدراج شركة أبراج للطاقة)».

أسست «أسياد للنقل البحري» عام 2003، وهي من كبرى الشركات العالمية في قطاع النقل البحري، حيث تقدم حلول شحن وخدمات بحرية متكاملة عبر أسطول مكون من 89 سفينة متعددة الأغراض تصل إلى أكثر من 60 دولة، ما يربط بين الموانئ العُمانية والعالمية، ويوفر حلول شحن موثوقاً بها تناسب مختلف القطاعات الصناعية. وتعد الشركة مملوكة بالكامل لمجموعة «أسياد»، حيث تستفيد من البنية التحتية المتطورة والموارد المشتركة للمجموعة لتقديم خدمات شحن متكاملة لعملائها حول العالم. كما أن تكاملها مع الموانئ الاقتصادية والمناطق الحرة التابعة للمجموعة يعزز من كفاءة الاستيراد والتصدير، ما يسهم في تقليل فترات الانتظار في الموانئ، وتعزيز قدرتها التنافسية، وتحقيق نمو مستدام في الأسواق الرئيسة.

جدير بالذكر أن إي اف چي هيرميس قامت بدور المنسق الدولي المشترك في هذه الصفقة.