مساهمو «أبوظبي الأول» يقرون توزيع 8.3 مليارات درهم

عقد بنك أبوظبي الأول، أمس، الاجتماع السنوي لجمعيته العمومية، بمقره الرئيسي في أبوظبي، حيث تم استعراض وإقرار بنود جدول الأعمال كافة، ومن بينها الموافقة على توزيعات أرباح نقدية بإجمالي 8.3 مليارات درهم للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 (75 فلساً للسهم). وتستحق توزيعات الأرباح لمساهمي البنك المسجلين في 21 مارس 2025 (أي المشترين قبل 19 مارس 2025).

وبالإضافة إلى الموافقة على توزيعات الأرباح، لفت المجتمعون إلى النمو الذي شهده البنك على مدى السنوات الماضية، والزيادة التي حققها في الإيرادات وصافي الأرباح، في إشارة إلى تقدمه المتواصل، ونجاح استراتيجيته الهادفة إلى تعزيز مكانته باعتباره البنك العالمي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

أرباح قوية

وكانت أرباح بنك أبوظبي الأول قد ارتفعت قبل الضريبة 13% على أساس سنوي، إلى 19.9 مليار درهم، مدفوعة بارتفاع مستوى نشاط العملاء وحجم الأعمال القوي وتنوع مصادر الدخل وتعزيز الكفاءات التشغيلية.

وحقق البنك تقدماً ملحوظاً في توسيع حضوره العالمي عبر 20 سوقاً، وتعزيز علاقاته مع العملاء في الأسواق الاقتصادية الرئيسية، وأسهم هذا التوسع في نمو ودائع العملاء والقروض، ومضاعفة الإيرادات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وشمال أفريقيا وآسيا وأوروبا والأمريكيتين. واستكمالاً لهذا النمو الجغرافي، استثمر بنك أبوظبي الأول استراتيجياً في الكوادر والأنظمة التكنولوجية والتقنيات المبتكرة، محافظاً في الوقت نفسه على نهجه المنضبط لإدارة المخاطر. وقد سجلت الأنشطة الرقمية للبنك نمواً واضحاً، حيث زادت المعاملات الرقمية 46%، وتمت معالجة أكثر من 96% من الطلبات الحالية رقمياً.

نجاح

وقال سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك أبوظبي الأول: «جاء أداء بنك أبوظبي الأول في 2024 تتويجاً لمسيرة أعوام متتالية من النمو في حجم الأعمال وزيادة الربحية، وانعكاساً لنجاح استراتيجية المجموعة المتمثلة في ترسيخ مكانة البنك على الصعيد العالمي. وبفضل المناخ الاقتصادي المحفّز، حقق بنك أبوظبي الأول نتائج قوية العام الماضي، مدعوماً بزيادة حجم الأعمال وتوسيع القطاعات وتوفير الخدمات المبتكرة، ما أسهم في تعزيز مكانة الدولة كمركز رئيسي للمال والأعمال، وجسّد في الوقت ذاته رؤية القيادة الرشيدة، التي تهدف إلى إنشاء بيئة أعمال عالمية ومتكاملة».

وأضاف سموه: «إن مزايا بنك أبوظبي الأول التنافسية وقدرته على دعم خطط النمو والاستثمار، إضافة إلى شبكته الدولية التي تربط العملاء بمصادر واسعة من تدفقات التجارة في الدولة، عززت من حضوره وريادته وحوّلته من لاعب رئيسي في السوق المصرفية والاستثمارية المحلية إلى قوة مالية عالمية تسهم في دعم الاستثمار والتجارة على مستوى المنطقة والعالم».

فرص

وقالت هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول: «مع استمرار النمو والتوسع على مستوى المنطقة، تتوفّر أمامنا فرص استثنائية وكبيرة لربط دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط مع سائر دول العالم. وباعتبارنا البنك العالمي لدولة الإمارات، فإن استراتيجيتنا تستهدف مساعدة عملائنا لتحقيق أقصى استفادة من هذه الفرص في جميع الأسواق التي نزاول أنشطتنا فيها».

نتائج

وأضافت الرستماني: «بلغ صافي أرباحنا 17.1 مليار درهم، وبلغت إيراداتنا 31.6 ملياراً، بنسبة نمو وصلت إلى 15% مقارنة مع عام 2023. كما ارتفعت الأرباح قبل احتساب الضريبة 13% إلى 19.9 مليار درهم. وواصلنا تقديم قيمة أكبر لعملائنا بما يتماشى مع أهدافنا الاستراتيجية باعتبارنا البنك العالمي لدولة الإمارات». وأضافت: «سنضاعف جهودنا لتحقيق نمو قوي ومستدام وضمان زيادة العائد على حقوق الملكية الملموسة بما يتماشى مع أهداف المجموعة بالحفاظ على هذه النسبة عند أكثر من 16% على المدى المتوسط».

وبالإضافة إلى الموافقة على تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقبي الحسابات والتقارير السنوية للجنة الرقابة الشرعية الداخلية للسنة المالية 2024.