مجلس إدارة غرف دبي يناقش التوجهات الاستراتيجية للفترة المقبلة

عقد مجلس إدارة غرف دبي، أمس، برئاسة معالي سلطان المنصوري، رئيس مجلس الإدارة، جلسة عصف ذهني بمشاركة أعضاء مجالس إدارات الغرف الثلاث العاملة تحت مظلتها، التي تشمل كلاً من: غرفة تجارة دبي وغرفة دبي للاقتصاد الرقمي وغرفة دبي العالمية، وذلك بهدف بحث التوجهات والمبادرات الاستراتيجية في الفترة المقبلة لتعزيز دور الغرف في دعم المسيرة الاقتصادية لإمارة دبي.

حضر الجلسة التفاعلية سلطان بن سليم، رئيس مجلس إدارة غرفة دبي العالمية، إضافة إلى أعضاء مجلس إدارة غرف دبي ومجالس إدارات الغرف الثلاث العاملة تحت مظلتها، ومحمد لوتاه، مدير عام غرف دبي.

وتم في الجلسة بحث الاستراتيجيات والتوجهات والمبادرات للمرحلة المقبلة لتحقيق مهام غرف دبي في تعزيز النمو الاقتصادي وازدهار الأعمال في كافة القطاعات، وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص وكافة الشركاء محلياً ودولياً لترسيخ مكانة الإمارة وجهة مفضلة عالمياً للاستثمار، وترسيخ نموذج دبي التنموي القائم على الاستباقية والمرونة والشراكات البناءة.

وشهد اللقاء استعراضاً لأفكار واقتراحات نوعية لتطوير مساهمة غرف دبي في ترسيخ مكانة دبي مركزاً اقتصادياً رائداً عالمياً، وتطوير آليات دعم مجتمع الأعمال والاستثمار بما يواكب طموحات إمارة دبي وتوجهاتها الاقتصادية الجديدة.

وقال سلطان المنصوري: «قطعت غرف دبي أشواطاً كبيرة لتحفيز النمو الاقتصادي ودعم متطلبات مجتمع الأعمال، حيث ساهم العمل المشترك والمبادرات الاستراتيجية في استقطاب الاستثمارات، ودعم التوسع الخارجي للشركات، وتعزيز التحول الرقمي».

وأضاف قائلاً: «نلتزم تسريع وتيرة الجهود لبناء فرص نوعية بما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)، وحريصون على وضع خطط جديدة وإطلاق مبادرات تواكب رؤية القيادة الرشيدة وخططها المستقبلية لتعزيز مكانة دبي واحدة من أفضل المدن الاقتصادية عالمياً».

وفي اللقاء، كرم سلطان المنصوري، رئيس مجلس إدارة غرف دبي معالي عبدالعزيز عبدالله الغرير، رئيس مجلس الإدارة السابق لغرف دبي، على قيادته الاستثنائية للغرف في الفترة الماضية، وفيصل جمعة بلهول، نائب رئيس مجلس إدارة غرف دبي السابق، إضافة إلى الأعضاء السابقين في مجلس الإدارة ماجد حمد رحمة الشامسي، والدكتورة رجاء القرق، وهشام الشيراوي على جهودهم المتميزة.