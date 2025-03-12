«سيدات أعمال أبوظبي» و«بوبليسيس» يطلقان برنامج «رائدة»

أعلن مجلس سيدات أعمال أبوظبي، أمس، توقيع اتفاقية تعاون مع مجموعة بوبليسيس جروب الشرق الأوسط وتركيا، المختصة في مجال التسويق والاتصال المؤسسي وتحويل الأعمال الرقمية، لإطلاق برنامج «رائدة» لتمكين رائدات الأعمال في أبوظبي.

ويهدف برنامج «رائدة» الذي يمتد لمدة عام، إلى تسريع تمكين رائدات الأعمال من خلال تزويدهن بالمهارات والأدوات الأساسية التي تساعدهن على تحقيق النمو والانطلاق في أعمالهن، عبر تعزيز المهارات في التسويق الرقمي والاجتماعي في الشأن الخاص بمشاريعهن.

وقالت أسماء الفهيم رئيس مجلس سيدات أعمال أبوظبي، إن اتفاقية التعاون ومن خلال إطلاق برنامج «رائدة» ستقوم بدعم 10 رائدات أعمال خلال السنة الأولى من البرنامج، كما ستتضمن الاتفاقية تنظيم ورش عمل تفاعلية ودورات تدريبية متقدمة، وتزويد المشاركات بالمهارات اللازمة والعلاقات المهنية التي تضمن لهن النجاح المستدام في مسيرتهن الريادية. وأكدت التزامهم بتمكين سيدات ورائدات الأعمال والمبدعات، والراغبات في تأسيس مشاريع تجارية حيوية، من خلال الاستماع إلى أصواتهن واستشراف تطلعاتهن وطموحاتهن لبناء جيل جديد من القياديات والمبتكرات في منظومة الأعمال في الإمارة.