«أدنوك» و«إيه آي كيو» توسّعان دور الذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة

رسخت «أدنوك»، بالتعاون مع «إيه آي كيو»، مكانتها عالمياً في تطوير حلول ذكاء اصطناعي مخصصة لقطاع الطاقة عبر الاستفادة من بياناتها وخبراتها الممتدة على مدار عقود بما يسهم في ترسيخ مكانة الإمارات دولة رائدة في مجال تطوير وتطبيق حلول الذكاء الاصطناعي الموجّه لقطاع الطاقة.

وتستفيد «أدنوك» من أدوات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته المختلفة في مجالات أعمالها كافة وذلك في إطار مساعيها لأن تصبح شركة الطاقة الأكثر استفادة من حلول الذكاء الاصطناعي في العالم استناداً إلى ريادتها في مجال الابتكار وتطبيق أحدث التقنيات والحلول الرقمية.

ونجحت «أدنوك» و«إيه آي كيو» في تطوير حل «ذكاء اصطناعي لطاقة المستقبل» «ENERGYai» الذي يُعد أول حل قائم على أنظمة «وكلاء الذكاء الاصطناعي» من نوعه في العالم مخصص لقطاع الطاقة ويجمع بين تقنية «النموذج اللغوي الكبير» التي تتضمَّن 70 مليار عامل متغير وخبرات «أدنوك» الممتدة لأكثر من 50 عاماً وأكثر من بيتابايت من البيانات التي تمتلكها، ما يسهم في تحسين ورفع كفاءة العمليات التشغيلية للشركة.

وقال غانم عبيد حبليل مدير أول - مكتب الرئيس التنفيذي في «إيه آي كيو» في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام» إنه تم تصميم أنظمة «وكلاء الذكاء الاصطناعي» بحيث تتكامل بشكلٍ سلس مع سير العمليات الحالية حيث تستفيد من تقنيات التعلم الآلي المتطورة والتحليلات التنبؤية مما يسهم في تحسين عملية اتخاذ القرار ورفع الكفاءة التشغيلية على امتداد سلسلة القيمة لأعمال «أدنوك» إذ يعد حل «ذكاء اصطناعي لطاقة المستقبل» الأول من نوعه المصمم خصيصاً بهذا الحجم لقطاع الطاقة.

وأضاف أن حل «ذكاء اصطناعي لطاقة المستقبل» نجح في استكمال المرحلة التجريبية التي حققت نتائج واقعية واعدة شملت تحسناً بنسبة 70% في جوانب التحليل الجيوفيزيائي الرئيسية وتحسينات كبيرة في عمليات المراقبة المتقدمة للمكامن، مشيراً إلى أن الانتهاء من النسخة التشغيلية القابلة للتوسع من «ENERGYai» ستكون بنهاية العام الجاري 2025.

وقالت ندى المقبالي نائب الرئيس، لاستشراف المستقبل والمختبر الإبداعي، في «أدنوك» في تصريحات لـ«وام» إن «أدنوك» تستخدم أكثر من 30 تقنية وأداة ذكاء اصطناعي تم توظيفها وإدماجها على امتداد سلسلة القيمة لأعمالها بدءاً من العمليات التشغيلية في الحقول وصولاً إلى اتخاذ القرارات المؤسسية بشكل أكثر ذكاء وسرعة، حيث حققت الشركة قيمة كبيرة من استخدام هذه التقنيات. وأضافت إن تطبيقات وأدوات الذكاء الاصطناعي تسهم بدور محوري في أعمال الشركة ضمن مجال الاستكشاف والتطوير والإنتاج بما يشمل رسم خرائط الموارد الجوفية وتحسين عمليات الحفر والإنتاج وإدارة المكامن.