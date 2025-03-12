إطلاق «فيديكس سراوند» في الإمارات لدعم الخدمات اللوجستية الذكية

أعلنت فيدرال إكسبريس كوربوريشن (فيديكس)؛ أكبر شركة للنقل السريع في العالم، إطلاق نظام مجموعة المراقبة والتدخل لخدمات فيديكس سراوند (FedEx Surround) في دولة الإمارات. وتم تصميم هذا الحل الذكي للمراقبة والتدخل الاستباقي، بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات اللوجستية وإدارة سلسلة التوريد.

ويُوفّر النظام الجديد مستوى غير مسبوق للشركات لمساعدتها على تتبع شحناتها والتحكم فيها وضمان موثوقيتها، وذلك بالاعتماد على المراقبة شبه الفورية والتحليلات التنبؤية المعززة بالذكاء الاصطناعي والإمكانات المتقدمة في إدارة العمليات.

ويُمكن لهذا الحل أن يُقدّم التنبؤات المتعلقة بأي انقطاعات محتملة في عملية الشحن، مما يسمح لشركة فيديكس وعملائها باتخاذ قرارات سريعة معتمدة على البيانات الدقيقة. وقال نيتين تاتيوالا، نائب الرئيس لشؤون التسويق وشبكة النقل الجوي في منطقة الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وأفريقيا في فيديكس: يُشكّل إطلاقنا للنظام الجديد «فيديكس سراوند» تغييراً جذرياً للشركات التي تعتمد على التسليم في الوقت المناسب والشحنات الحرجة.

وتتمثل أهمية هذا الحل المبتكر في أنه يُتيح للشركات التدخل الفوري بطريقة ذكية، مما يضمن مراقبة الشحنات وإدارتها بفعالية للتخفيف من الاضطرابات المحتملة، وتعزيز عملية اتخاذ القرار، وضمان الراحة بكل خطوة طوال رحلة الشحنة.