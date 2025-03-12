انطلاق معارض التصميم والضيافة بدبي في مايو

تنطلق، خلال شهر مايو المقبل، سلسلة معارض التصميم والضيافة الأشهر في المنطقة لترسخ مكانة دبي الرائدة بصفتها مركزاً للتصميم الداخلي والضيافة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتنظم شركة دي إم جي إيفنتس معرضي إندكس وورك سبيس ومعرض الفنادق ضمن مساحة مشتركة في مركز دبي التجاري العالمي بين يومي 27 و29 مايو.

وتقدم المعارض للعملاء من جميع أنحاء المنطقة فرصة للتواصل واستكشاف أكبر العلامات العالمية وأكثرها ابتكاراً.

وتقدم المعارض مجتمعة إرثها الذي يمتد لنحو 30 عاماً، لتوفر مجموعة من الحلول المميزة في قطاعات التصميم الداخلي والضيافة والابتكار في مساحات العمل، ما يعزز الدور المهم الذي تلعبه دبي بصفتها وجهة رائدة للمعماريين والمصممين وخبراء قطاع الفنادق والمأكولات والمشروبات. وتمتد المعارض على مساحة 55,249 متراً مربعاً، وتضم أجنحة لأكثر من 70 دولة، ومن المتوقع أن تستقطب أكثر من 33 ألف زائر رائد في قطاعات المتاجر والضيافة والعقارات التجارية والمشتريات.

قالت إيلين أوكونيل، نائبة رئيس التصميم والضيافة في دي إم جي إيفنتس: «نجحت دبي في الوصول إلى موقع الريادة في عالم التصميم والضيافة بفضل احتضانها لأفضل المهارات القيادية والبنية التحتية وموقعها الاستراتيجي. وتجمع دبي أبرز رواد القطاع والمبتكرين والمستثمرين في العالم بصفتها مركزاً للأعمال والتجارة والابتكار».