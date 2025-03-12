«هينلي»: الإمارات لاعب رئيسي في إعادة تشكيل النظام المالي العالمي

أكَّد فيليب أمارانتي المدير التنفيذي في «هينلي آند بارتنرز» أنَّ الإمارات أصبحت وجهة رئيسية للثروات على مستوى العالم، وأنها لم تعد مجرد مُصدّر للنفط ورأس المال، مشدداً على أنَّ «الإمارات أصبحت مركزاً عالمياً للثروة».

وفي حوار مع «هابيز» المنصة المتخصصة في إدارة الثروات ورؤوس الأموال، أوضح أمارانتي أنَّ التنقل العالمي للأثرياء يزداد بشكل واضح؛ فلم يعد الأمر يقتصر على انتقالهم فحسب، بل أصبح يشمل توسيع هياكلهم المالية بشكل استراتيجي.

وقال خلال حديثه: «لم يعد الأمر مجرد نقل الثروة من مكان إلى آخر، بل بات يتعلق بتحليل المزايا التي تقدمها وجهات عالمية مثل دبي، وتنويع الأصول، والاستفادة من نظام مالي يتماشى مع الحفاظ على الثروة على المدى الطويل».

بديل استراتيجي

أكد أمارانتي أن الإمارات لا تسعى لمنافسة المراكز المالية التقليدية مثل لندن، وسنغافورة، وهونغ كونغ، بل تكمل دورها؛ مشدداً على أنَّ «العديد من العائلات الثرية التي نقدم لها المشورة لا تقوم بنقل ثروتها بالكامل إلى دبي أو إغلاق حساباتها السويسرية، بل تعمل على التوسع وإنشاء حضور في الإمارات مع الحفاظ على هياكلها المالية عبر عدة ولايات قضائية».

واستطرد قائلاً: «دبي باتت مركزاً مفضلاً للعائلات القادمة من أوروبا والهند وأفريقيا وحتى الولايات المتحدة، حيث يجذبهم نظامها التنظيمي المرن، وكفاءتها الضريبية، وبيئة الأعمال الديناميكية».

وسلّط المدير التنفيذي في «هينلي» الضوء على التحولات الجيوسياسية والاقتصادية الأوسع التي تعزز جاذبية دبي، قائلاً: «الممر التقليدي للثروة بين أوروبا والولايات المتحدة يتغير، واليوم، نشهد صعود (ممر المحيط الهندي)، حيث أصبحت اقتصادات كبرى مثل الهند وأفريقيا والشرق الأوسط محورية في خلق الثروة، والإمارات عموماً ودبي بصفة خاصة تضع نفسها في قلب هذا التحول».

المرونة التنظيمية

وبحسب أمارانتي؛ فإنَّ دبي تتميز بقدرتها قدرتها على التكيف السريع مع المتغيرات التنظيمية لتلبية احتياجات المستثمرين الدوليين، مؤكداً أنَّ «بيئة الإمارات التنظيمية ليست فقط موثوقة، بل تتمتع بمرونة عالية، مما يجعلها جذابة للغاية». وقارن دبي بولايات قضائية أخرى، حيث تكون القوانين جامدة أو بطيئة التكيف مع المتغيرات؛ مضيفاً: «دبي تستمع إلى احتياجات عملائها من القطاع الخاص وتتكيف بسرعة».

وأشار إلى أن الإمارات لا تجتذب فقط الثروات الخاصة، بل أيضاً رؤوس الأموال المؤسسية والكفاءات المالية المتخصصة، قائلاً: «نشهد تأثيراً مضاعفاً: الثروة تجذب المواهب، والمواهب تبني النظم المالية، مما يؤدي إلى استقطاب المزيد من الاستثمارات».

وأضاف: «ما تشهده دبي اليوم يشبه إلى حد كبير ما حدث في مانهاتن قبل 200 عام، عندما كانت مركزاً لجذب رأس المال والتجارة والهجرة، مما أدى إلى بناء قوة مالية عالمية، فلقد تم بناء الأبراج، والآن بدأ الناس في الإقبال».

لكنه أشار إلى أن البيئة الاقتصادية آخذة في التطور، حيث يتبنى الجيلان الثاني والثالث من العائلات الثرية نهجاً أكثر هيكلة في إدارة ثرواتهم؛ قائلاً: «نرى تركيزاً متزايداً على الحوكمة، والتخطيط للميراث، والاستدامة المالية، بدلاً من التركيز فقط على العوائد الاستثمارية أو المزايا الضريبية، مما أدى لظهور مكاتب عائلية أكثر تنظيماً، ومستشارين محترفين، وتوجه متزايد نحو التخطيط طويل الأمد للثروة».

توجه عالمي نحو الإمارات

وبسؤاله عن مصدر تدفقات الثروات الخاصة إلى الإمارات، أكد أمارانتي أن الأمر ليس مقتصراً على منطقة بعينها، بل هو اتجاه عالمي، وقال: «نحن نعمل مع عائلات من ألمانيا، وفرنسا، وإيطاليا، وإسبانيا، وحتى الولايات المتحدة»، كما لفت إلى أن هناك حركة كبيرة من المملكة المتحدة، أي أن هذا الاتجاه يشمل مختلف أنحاء العالم.

وأرجع هذه الظاهرة إلى التحولات السياسية والاقتصادية، حيث أصبحت العائلات الثرية تضع الاستقرار والأمن والوصول العالمي في مقدمة أولوياتها عند اختيار وجهة لإدارة ثرواتها.

الإمارات لاعب أساسي

وأردف قائلاً: «الإمارات لم تعد مجرد مركز صاعد للثروة، بل أصبحت لاعباً رئيسياً في إعادة تشكيل النظام المالي العالمي» مضيفاً: «النظام المالي القائم على القواعد الذي سيطر على القرن الماضي يتغير، والجنوب العالمي في صعود، والإمارات تضع نفسها كجسر بين المراكز المالية التقليدية والمراكز الجديدة لخلق الثروة».

وفي ختام حديثه، أعرب أمارانتي عن تفاؤله بمستقبل دبي كمركز عالمي لإدارة الثروات، مشيراً إلى أن ما نراه اليوم ليس سوى البداية. وقال: «دبي ليست مجرد ولاية قضائية ذات كفاءة ضريبية، بل هي منظومة متكاملة حيث تلتقي الثروة بالمواهب والتنقل العالمي».

وأضاف: «بالنسبة للعائلات التي تبحث عن توسيع استراتيجي طويل الأمد، وبنية تحتية مالية قوية، وبيئة تتماشى مع مستقبل الثروات الخاصة، أصبحت الإمارات عنصراً أساسياً في هذا النقاش العالمي».