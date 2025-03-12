«الإمارات للألمنيوم» تبحث تعزيز فرص عمل النساء بالصناعة

استقبلت «شبكة المرأة» التابعة للإمارات العالمية للألمنيوم معالي مريم الحمادي، وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء، لمناقشة أهمية مشاركة المرأة في القطاع الصناعي ودفع التنوع بين الجنسين في دولة الإمارات.

كما استضافت الشركة مجموعة من ممثلي الشركات المشاركة ضمن برنامج «التحدي» التابع للإمارات العالمية للألمنيوم والذي يهدف إلى تعزيز التنوع بين الجنسين في القطاع الصناعي في دولة الإمارات، ومن ضمنهم شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، وشركة دبي للكابلات (دوكاب)، وشركة «تكنيب أف أم سي»، وشركة «ستراتا»، إلى جانب الجهات الشريكة «نما» و«إمباكتيف».

وألقى عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، الكلمة الافتتاحية للقمة أشار فيها إلى دور القيادات في تعزيز المساواة بين الجنسين. كما عُقدت جلسة نقاشية حول دور النساء في قيادة التغيير في الصناعات الثقيلة، بما يتماشى مع موضوع اليوم العالمي للمرأة هذا العام، «تسريع وتيرة التقدم».

وتهدف الشركة إلى زيادة نسبة النساء في المناصب الإشرافية إلى 25% خلال نهاية عام 2025 مقارنة بنسبة 23.3% حالياً، وتتطلع إلى أن يصل إجمالي نسبة المناصب التي تتولاها النساء في الشركة إلى 15% بحلول العام 2026 مقارنة بنسبة 9.6 % اليوم.

ووظفت الشركة حوالي 200 امرأة العام الماضي، منهن أكثر من 110 مواطنات إماراتيات، ما يمثل أكثر من نصف عدد الموظفين الإماراتيين الذين تم توظيفهم في الشركة خلال العام. كما زادت الشركة عدد النساء بفريق العمل 131% منذ إطلاق برنامج التنوع بين الجنسين، حيث ارتفع عدد الموظفات من 291 في أبريل 2022 إلى 673 بحلول نهاية العام الماضي، ما يعكس زيادة في تمثيل النساء على جميع المستويات المختلفة في الشركة.

واستقطبت الشركة 65 شابة للالتحاق ببرامج التدريب الوطنية التي تنظمها الإمارات العالمية للألمنيوم لإعداد خريجي المدارس الثانوية من أجل تولي المناصب الفنية والإدارية في الشركة. وكانت النسبة الأكبر من المتدربين الخريجين الذين تم قبولهم في برنامج تدريب الخريجين التابع للشركة في عام 2024 من النساء.

وقالت مريم الحمادي: «بدأت مسيرتي المهنية كأول امرأة إماراتية تعمل في أول مصهر محلي للألمنيوم تابع لشركة دبي للألمنيوم (دوبال) سابقاً، حيث عاصرت التطورات المتسارعة التي شهدتها الدولة في مجال تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين. واليوم، أصبحت المرأة الإماراتية قوة دافعة للتغيير، تسهم بفعالية في مسيرة التقدم وترسم ملامح المستقبل في مختلف المجالات. وتستند هذه المسيرة إلى إرثٍ من التمكين والقيادة الحكيمة والإصلاحات التشريعية الجريئة، ويبقى التزامنا ثابتاً بأن الاستثمار في المرأة هو استثمار في مستقبل مزدهر ومستدام للجميع».

وقال عبد الناصر بن كلبان: «نؤمن بأن الشركات التي تتبنى ثقافة التنوع والشمولية تحقق نتائج أكثر تميزاً وابتكاراً. ولذلك، نحرص في الإمارات العالمية للألمنيوم على تمثيل المرأة من مختلف المستويات وضمان مشاركتها في جميع مجالات الشركة وتمكينها للوصول إلى المناصب القيادية من أجل تحقيق التنمية المستدامة للقطاع الصناعي في الدولة».