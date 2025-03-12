75 % من البنوك تعتزم تخصيص المزيد من مواردها لتعزيز تقنيات إدارة المخاطر

كشف استطلاع عالمي لإدارة المخاطر، أجرته شركتا «إف تي لونغيتيود» و«ساس»، أن 75% من البنوك تعتزم زيادة الاستثمار في البنية التحتية لتكنولوجيا المخاطر (ارتفاع بنسبة 51% مقارنة مع عام 2021). وتخطط 64% من البنوك لزيادة الإنفاق على برامج الطرف الثالث (مقابل 43% في عام 2021).

ويستند تقرير المقارنة المعيارية الجديد، الذي يحمل عنوان «تحويل إدارة المخاطر»، إلى رؤى مشتركة قدّمها 300 شخص من كبار قادة إدارة المخاطر المصرفية في 25 دولة، حيث تم استطلاع آرائهم في أكتوبر 2024.

وفي متابعة لدراسة مشتركة مماثلة، نُشرت في عام 2021، يُظهر التقرير الأخير ارتفاعاً ملحوظاً في أولوية الابتكار في إدارة المخاطر من قبل المديرين في القطاع المصرفي، ما يؤكد الدور الحاسم للتكنولوجيا في مساعدة البنوك على التغلب على الأزمات، وتعزيز المرونة التشغيلية.

وبالإضافة إلى الاستثمار المتزايد في البنية التحتية للتكنولوجيا، وبرامج الطرف الثالث، تخطط 65% من البنوك للانخراط في الاستشارات والخدمات الاستشارية المقدمة من أطراف ثالثة، بزيادة قدرها 15% منذ عام 2021. ويُخطط ثلثا البنوك (67%)، لتعزيز قدراتها في نمذجة المخاطر خلال العامين المقبلين (مقارنة بـ 54% في عام 2021).

وارتفعت أيضاً نسبة المديرين التنفيذيين الذين يعتبرون نمذجة المخاطر ميزة تنافسية إلى 63%، مقارنة بـ 47% في 2021. ومن بين أولئك في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وأولئك الذين يملكون أصولاً تحت الإدارة تتراوح بين 20 إلى 50 مليار دولار، يرى 72% منهم أن نمذجة المخاطر تمثل ميزة تنافسية.

وتشير نسبة قليلة من البنوك إلى الاستخدام واسع النطاق للذكاء الاصطناعي في وظائف مثل إدارة المخاطر (40%)، ونمذجة المخاطر (30%) واكتشاف الاحتيال (36%). وأفاد عدد أقل من المشاركين باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي لهذه الوظائف: إدارة المخاطر (17%)، ونمذجة المخاطر (16%)، واكتشاف الاحتيال (24%).

وتتفوق البنوك الأمريكية نظيراتها في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ في استخدام الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي لكل من هذه الوظائف. وينظر إلى مسألة قلة المواهب الماهرة على أنها العائق الرئيس أمام اعتماد الذكاء الاصطناعي بشكل كامل، وفقاً لما ذكره 50% من المشاركين في مختلف المناطق.

وقال جلال كافوكلو مدير استشارات العملاء لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا لدى شركة «ساس»: بات توفير تكنولوجيا قوية لإدارة المخاطر أمراً مهماً جداً في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا، خاصة في ظل التقارب الذي تشهده الاقتصادات المتنوعة والأنظمة التنظيمية المختلفة.

وتُسلّط دراستنا الضوء على اتجاه واضح، وهو أن البنوك تُدرك الدور الحيوي للتحليلات المتقدمة والذكاء الاصطناعي في التعامل مع التحديات الفريدة التي نواجهها. وعبر تبنّي حلول إدارة المخاطر المتكاملة، يُمكن للمؤسسات التخفيف من التهديدات.