شراكة بين «سبيس 42» و«فياسات» لتطوير الاتصالات العالمية

أعلنت«سبيس 42»؛ الشركة الإماراتية لتكنولوجيا الفضاء المدعومة بالذكاء الاصطناعي المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وشركة «فياسات» (Viasat)، المشغّل العالمي لخدمات الاتصالات الفضائية المتنقلة (MSS) في النطاقين التردديين العريضين (L-S band) المدرجة في بورصة ناسداك، توقيع مذكرة تفاهم لاستكشاف سُبل التعاون بهدف تأسيس مبادرة مشتركة تعنى بتطوير شبكات الجيل الخامس للاتصالات الفضائية.

ويعد هذا التعاون خطوةً مهمة نحو تعزيز قطاع الاتصالات الفضائية على المستوى العالمي، بما يُمكن الشركتين من تلبية الطلب المتزايد على حلول الاتصال المباشر بين الأجهزة والأقمار الصناعية (D2D)، وإنترنت الأشياء ضيّق النطاق (NB-IoT)، إلى جانب خدمات الاتصالات المتنقلة عبر الأقمار الصناعية من الجيلين الحالي والتالي.

وتشير تقديرات دراسات بحثية مستقلّة إلى أن سوق قطاع الاتصال المباشر بين الأجهزة والأقمار الصناعية قد يصل إلى 50 مليار دولار بحلول عام 2032، إضافة إلى فرص نمو واعدة في سوق الاتصالات المتنقلة عبر الأقمار الصناعية المخصصة للمؤسسات والحكومات.

وتُجري «سبيس 42» و«فياسات» في المرحلة الأولى من هذه الشراكة سلسلةً من الدراسات الفنية والتجارية الممولة من الشركاء، بهدف تطوير بنية تحتية تشاركية أو متعددة المستأجرين ومتعددة المدارات لشبكة الجيل الخامس غير الأرضية بالاعتماد على هيكلية مفتوحة قائمة على المعايير الدولية.