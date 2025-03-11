55 % من رائدات الأعمال أكثر ثقة بالمدفوعات الرقمية



أعلنت شركة فيزا عن نتائجها الخاصة بمؤشر الرقمنة للشركات الصغيرة والمتوسطة المملوكة للسيدات. ويسلط المؤشر الضوء على مستويات التقدم الكبيرة التي حققتها رائدات الأعمال في اعتماد وسائل المدفوعات الرقمية، والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين مجالات عديدة في أعمالهن. وجاء الإعلان قبل انطلاق سوق الخير، وهي مبادرة مشتركة بين فيزا وميتا، أقيمت في المقر الرئيس الإقليمي لفزا بدبي أمس.

وقالت سليمة غوتيفا نائب الرئيس والمدير العام لشركة Visa في دولة الإمارات: «يسعدنا الاحتفال بيوم المرأة العالمي، من خلال تسليط الضوء على الإنجازات الاستثنائية التي حققتها رائدات الأعمال من خلال اعتماد الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية. ويؤكد تعاوننا مع منصة ميتا في إطلاق سوق الخير على التزامنا بدعم الشركات المملوكة لسيدات، وتعزيز مجتمع يتميز بالابتكار والتطور. وندرك أن توفير هذه المنصات والموارد يسهم في مساعدة رائدات الأعمال لمواصلة الازدهار، وإحداث تأثير إيجابي في مجتمعاتهن».

ومن جانبها، قالت مون باز مديرة الشراكات العالمية لدى ميتا في الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا: «يسرنا التعاون مع Visa فيزا لإطلاق سوق الخير، والذي يتماشى بشكل رائع مع رسالتنا الرامية إلى دعم الشركات الصغيرة والمبدعين. وتوفر هذه الفعالية منصة لرائدات الأعمال لاستعراض منتجاتهن، بالإضافة إلى تعزيز التزامنا المشترك بردّ العطاء للمجتمع خلال شهر رمضان المبارك. ونعمل معاً لخلق فرص جديدة للشركات المملوكة لسيدات، لتتمكن من تحقيق النمو والنجاح في الاقتصاد الرقمي». ومن أبرز النتائج التي تضمنتها الدراسة:

جمع التمويل

- تعتمد أكثر من نصف الشركات المملوكة من قبل السيدات، أي 57 %، في دولة الإمارات على التمويل الشخصي، في حين تعتمد 43 % على العائلة والأصدقاء لتأسيس شركاتهن.

- وعلى غرار نتائج العام الماضي، ما زالت معظم السيدات يعتمدن على المدخرات الشخصية بنسبة 41 %، أو إعادة استثمار الأرباح بنسبة 37 %، بهدف ضخ تمويل إضافي في شركاتهن.

- وتخطط كل أربع سيدات من أصل عشر إلى الحصول على تمويل إضافي لتطوير منتجات أو خدمات جديدة للتوسع إلى أسواق جديدة.

مستوى تبنّي التكنولوجيا

- تدرك أكثر من سبع سيدات من أصل عشر، تأثير اعتماد الذكاء الاصطناعي في أعمالهن، وتوظيف مثل هذه التقنيات في مجال الموارد البشرية (71 %)، أقسام المبيعات والتسويق (68 %)، وتحليل البيانات واتخاذ القرارات (68 %).

- تعتقد أكثر من نصف المشاركات بالاستبيان، حصولهن على تجربة دفع أفضل باستخدام الذكاء الاصطناعي، مع زيادة الدقة في المعاملات والتسويات (57 %)، وسرعة الموافقات والتراخيص (50 %) في العمليات اليومية.

- تستخدم الشركات المملوكة لسيدات في دولة الإمارات، بفعالية حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي (67 %)، أو مواقعها على الإنترنت 43 %) لبيع خدماتها ومنتجاتها عبر الإنترنت.

- تولي رائدات الأعمال في الإمارات أهمية لزيادة وعي الموظفين وتدريبهم (59 %)، وتطوير الإجراءات الأمنية (51 %)، من أجل ضمان أمن المعاملات الرقمية.

أولويات النمو

- تطمح أكثر من نصف المشاركات في الاستبيان (51 %)، لاستكشاف أسواق أو قطاعات جديدة من أجل توسيع أعمالهن.

- ترغب أكثر من نصف الشركات المملوكة لسيدات، التي شملها الاستبيان (46 %)، بتعزيز نطاق المنتجات التي تقدمها.

- ترغب العديد من رائدات الأعمال بتعلم المزيد حول أمن المدفوعات، وتأسيس تجارة إلكترونية (38 %)، الإدارة المالية والميزانية (30 %)، وجمع التمويل للشركة (28 %).