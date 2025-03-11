تكريم إيموبيلياري دبي في فعالية مطوري بن غاطي

كرمت شركة بن غاطي للتطوير العقاري شركة إيموبيلياري دبي بصفتها واحدة من أبرز شركات الوساطة العقارية أداءً في سوق العقارات بدبي، وذلك خلال فعالية حصرية نظمتها بن غاطي للتطوير.

واحتفت شركة إيموبيلياري دبي في هذا الحدث المرموق بإنجازاتها الاستثنائية، التي تأتي في إطار تعزيز الشراكة القوية التي تجمعها بأحد أبرز المطورين العقاريين في المنطقة.

وخلال الفعالية، قدم محمد بن غاطي، رئيس مجلس إدارة مجموعة بن غاطي، درعاً تقديرياً إلى الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة إيموبيلياري دبي أوليفر متري، تكريماً على أداء الشركة المتميز والتزامها بالتميز وإسهاماتها البارزة في قطاع العقارات في أسواق الإمارات.

ويأتي هذا التكريم تقديراً لدور الشركة في تقديم فرص عقارية متميزة وحلول موجهة للعملاء ورؤى استراتيجية للسوق، تأكيداً على نجاحها الدائم في قطاع العقارات الذي يشهد تطوراً مستمراً.

وشكلت الفعالية منصة للحوار المثمر حول اتجاهات السوق وفرص الاستثمار ومستقبل القطاع العقاري في دبي والإمارات، وتفاعل فريق القيادة في إيموبيلياري دبي مع أصحاب المصلحة الرئيسيين في بن غاطي للتطوير، ما عزز العلاقات ورسخ دور الشركة شريكاً موثوقاً في مجال الوساطة العقارية.

ومع استمرار دبي في ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للاستثمار والتطوير العقاري، تظل إيموبيلياري دبي في طليعة الابتكار، حيث تركز على تعزيز التعاون الاستراتيجي وتقديم حلول عقارية بمواصفات عالمية المستوى.

مستندة إلى سجل حافل بالنجاحات ورؤية واضحة للنمو المستقبلي، تسعى الشركة إلى تشكيل ملامح مستقبل سوق العقارات في دبي، بالتزامن مع توفير فرص استثنائية للمستثمرين والمشترين على حدٍ سواء.