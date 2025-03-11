«جي جا العقارية» تعلن استثمار 4 مليارات درهم في 2025 و2026

أعلنت شركة جي جا العقارية، استثمارات بقيمة 4 مليارات درهم في الإمارات، لدعم مشاريعها المستقبلية المقرر تنفيذها في سنتي 2025 و2026، في خطوة تبرز مسارها الطموح للنمو والتوسع. ويؤكد الأداء القوي للشركة إنجازاتها المتميزة، فنجحت في بيع 800 وحدة سكنية في شهر واحد فقط، ما يبرز الطلب المتزايد على مشاريعها. وفي إطار خططها التوسعية، تستعد «جي جا العقارية» لإطلاق نحو 10 مشاريع جديدة في سنة 2025، والتي ستوفر ما يقرب من 4,500 وحدة سكنية، مصممة لتلبية مختلف أنماط الحياة في جميع أنحاء الإمارات.

وأكّد علي جابر، الرئيس التنفيذي لشركة «جي جا العقارية»، أن سوق العقارات في دولة الإمارات يواصل تقديم فرص استثمارية استثنائية، معرباً عن فخره بإسهام الشركة في هذا القطاع الحيوي بنجاحٍ يبرز إرث العائلة العريق في عالم التطوير العقاري. كما شدد على أن مشاريع الشركة المستقبلية في كلٍّ من عجمان ودبي تؤكد التزامها الراسخ توفير مساحات معيشية عالمية المستوى تجسد قيمها الأساسية المتمثلة في النزاهة، والابتكار، والتميّز.

ومن بين المشاريع الرائدة التي تعمل عليها «جي جا العقارية»، يبرز مشروع «بيلتمور ريزيدنسز الصفوح» في دبي، وهو مجمّع سكني راقٍ صُمم للارتقاء بأسلوب الحياة العصري. ومن المقرر اكتمال تنفيذ أعمال المشروع في الربع الرابع من سنة 2025، فتمّ حتى الآن بيع 65% من وحداته السكنية، بينما تجاوزت نسبة الإنجاز في أعمال البناء 61%.

وأوضح علي جابر أن الإقبال على «بيلتمور ريزيدنسز الصفوح» قد فاق التوقعات، مشيراً إلى أن هذا المشروع يجسد رؤية الشركة الطموحة إلى تقديم بيئة معيشية فاخرة ومستدامة تتمحور في جودة الحياة المجتمعية. وقد تصدرت وحدات بنتهاوس الفاخرة ضمن المشروع قائمة الخيارات الأكثر طلباً، لما تقدمه من تصميم راقٍ ومزايا حصرية تلبي تطلعات الباحثين عن أسلوب حياة فاخر. وفي السياق ذاته، تمثل «ذا أتموسفير كوليكشن» جوهرة المشروع، فتوفر تجربة سكنية غير مسبوقة تجمع بين الفخامة والابتكار، ما يعزز مكانة المشروع وجهة سكنية راقية تحمل علامة تجارية متميزة.