استثمار استراتيجي لـ «مبادلة للطاقة» بأمريكا

أعلنت شركة «مبادلة للطاقة»، شركة الطاقة الدولية التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، إتمام الصفقة الاستثمارية الاستراتيجية التي تم الإعلان عنها، أخيراً، في قطاع الغاز الطبيعي الأمريكي.

وذلك من خلال شراكتها مع «كيمريدج»، شركة إدارة الأصول البديلة المتخصصة في قطاع الطاقة، كما تم الإعلان عن إعادة تسمية شركة «سوتكس هولدكو» لتصبح «كاتوروس»، التي تمتلك فيها «مبادلة للطاقة» الآن حصة ملكية 24.1%.

وتعمل «كاتوروس» على تطوير منصة رائدة ومتكاملة للغاز الطبيعي وتصدير الغاز الطبيعي المُسال في الولايات المتحدة، من خلال الجمع بين شركتين في محفظتها التي تضم «كاتوروس إنرجي»، المعروفة سابقاً باسم «كيمريدج تكساس غاز» المتخصصة في عمليات استكشاف وإنتاج الغاز الطبيعي.

إضافة إلى شركة «كومنولث للغاز الطبيعي المُسال»، التي من المتوقع أن تبلغ طاقتها الإنتاجية لتصدير الغاز الطبيعي المُسال 9.5 ملايين طن متري سنوياً، المقرر إنشاؤها بالقرب من مدينة كاميرون بولاية لويزيانا الأمريكية.

وكانت «كومنولث للغاز الطبيعي المُسال» قد أعلنت أخيراً عن توقيع عقد مع «تكنيب إنرجيز» لتقديم خدمات الهندسة والتوريد والإنشاء لبناء منشأتها المتطورة ذات المستوى العالمي. كما أنه من المتوقع اتخاذ قرار الاستثمار النهائي في وقت لاحق من هذا العام.

حيث يحرز المشروع زخماً قوياً بعد توقيع سلسلة من اتفاقيات ملزمة للبيع طويل الأجل مع مشترين عالميين كبار، من بينهم «جلينكور» و«جيرا» و«بتروناس».

وقال منصور محمد آل حامد، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لشركة مبادلة للطاقة: «يعد إعلان اليوم مؤشراً واضحاً على نجاح تنفيذ استراتيجيتنا للنمو الدولي على أرض الواقع.

ويتماشى هذا النهج المتكامل والمسؤول الذي تتبعه «كاتوروس» مع خططنا للاستثمار عبر سلسلة القيمة لقطاع الغاز في مراكز الطاقة العالمية الرئيسية، ما سيمكننا من تأدية دور استباقي للموازنة بين أولويات أمن الطاقة ومتطلبات تحول الطاقة، إضافة إلى خلق قيمة طويلة الأجل لجهتنا المالكة. ونتطلع إلى مواصلة العمل جنباً إلى جنب مع فريقي «كاتوروس»، و«كيمريدج».

وقال بن ديل، الشريك الإداري في «كيمريدج»: «يقدم استثمار «مبادلة للطاقة» دعماً قوياً لاستراتيجية «كاتوروس»، ونحن متحمسون للعمل معاً لإنشاء الكيان المستقل الوحيد المتكامل للغاز الطبيعي في الولايات المتحدة. وسنقود جهود الابتكار في قطاع الغاز الطبيعي المسال من خلال منصة قوية ومسؤولة، لنسهم بذلك في مستقبل قطاع الطاقة المنخفضة الانبعاثات».