مِراس ترسي عقد تشييد "ديزاين كوارتر" بحيّ دبي للتصميم بملياري درهم

أعلنت "مِراس"، التابعة لـ"دبي القابضة للعقارات"، عن ترسية عقد بقيمة تزيد عن ملياري درهم على شركة "الإنشاءات العربية"، وذلك لتنفيذ أعمال البناء في مشروع "ديزاين كوارتر" في حيّ دبي للتصميم.

ومن المقرر الانتهاء من أعمال بناء المشروع الذي يتكون من 558 شقة منتصف عام 2027.

وتتوزع هذه الشقق على ثلاثة مبان "مبنى منخفض الارتفاع ومبنيان شاهقان" تصل فيما بينها منصة "بوديوم" تشكل نقطة التقاء تربط سكان المباني الثلاثة.

وبهدف إبقاء مشروع "ديزاين كوارتر" في حيّ دبي للتصميم منطقة خالية من السيارات وصديقة للمشاة، سيتم توفير مواقف السيارات للمنطقة السكنية من خلال مستويات تحت الأرض يمكن الوصول إليها بشكل خاضع للمراقبة.