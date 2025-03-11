«إي اف چي هيرميس» مستشار طرح «ألفا داتا» في أبوظبي

أعلنت إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي اف چي القابضة والرائد في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع له قد نجح في إتمام الخدمات الاستشارية لصفقة الطرح العام الأولي لشركة «ألفا داتا»، إحدى الشركات الرائدة في تقديم حلول وخدمات التحول الرقمي وتكامل الأنظمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بقيمة 163 مليون دولار، في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وقد شهدت عملية الاكتتاب قيام شركة «ألفا داتا» بطرح 40% من إجمالي رأسمالها المصدر عبر بيع 400 مليون من أسهمها العادية الحالية، وذلك بقيمة 1.5 درهم للسهم، حيث بلغت القيمة السوقية 1.5 مليون درهم (408 ملايين دولار).

كما قد لاقت الصفقة إقبالاً كبيراً من جانب المستثمرين على الساحة المحلية والإقليمية والدولية على حد سواء، وبلغ معدل تغطية الاكتتاب أكثر من 10 أضعاف الأسهم المطروحة.

وقال كريم مليكة، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي اف چي هيرميس، إن الإتمام الناجح للطرح العام الأولي لشركة «ألفا داتا» يعكس إقبال المستثمرين المتزايد على الشركات العاملة في مجال التكنولوجيا بالمنطقة ويسلط الضوء على الفرص التي تذخر بها سوق أبوظبي باعتبارها مركزاً استراتيجياً للشركات الابتكارية التي تمتلك خططاً توسعية فريدة. وأشار مليكة إلى ثقة السوق في نموذج الأعمال المرن واستراتيجية النمو المستقبلية الخاصة بشركة «ألفا داتا»، وهو ما انعكس في الطلب القوي على الأسهم من قاعدة المستثمرين المتنوعة. كما أشاد مليكة بقدرة إي اف چي هيرميس على جذب مستثمرين على المستوى المحلي والإقليمي والدولي لهذه الصفقة، وهو ما يؤكد مكانته الرائدة في تنفيذ أبرز المعاملات التي توفر رأس مال استراتيجي للشركات التي تتمتع بمقومات نمو واعدة، وبالتالي المساهمة في التطور السريع لأسواق رأس المال الإقليمية.