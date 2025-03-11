جمعية الإمارات لرائدات الأعمال توقع مذكرة تفاهم مع قرية الإمارات العالمية للقدرة

وقعت جمعية الإمارات لرائدات الأعمال وقرية الإمارات العالمية للقدرة مذكرة تفاهم أخيراً، وذلك انطلاقاً من حرص الطرفين على دعم ونشر ثقافة المشاركة في مجالات العمل المجتمعي بين الأجيال الجديدة، بما يؤدي إلى ترسيخ مفاهيم وثقافة الخدمة المجتمعية، والمساهمة في دعم مسيرة التقدم والرخاء في الدولة.

قام بالتوقيع على مذكرة التفاهم كل من الدكتورة شفيقة العامري رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لرائدات الأعمال ومسلم سالم العامري مدير عام قرية الإمارات العالمية للقدرة.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تأسيس شراكة استراتيجية بين الطرفين بما يكفل رفع كفاءة العمل المشترك بينهما، وتنظيم سبل التعاون في المسائل ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب تذليل التحديات التي قد تعترض تقديم الخدمات التي يشترك الطرفان بشكل أو بآخر في تقديمها إلى الجمهور.

وتتضمن مذكرة التفاهم التعاون والدعم في تسويق وترويج منتجات الفئات المستهدفة في جميع المحافل والفعاليات.

وأكدت الدكتورة شفيقة العامري أهمية مذكرة التفاهم في تعزيز التعاون المشترك مع قرية الإمارات العالمية للقدرة، حيث ستسهم في الدعم والترويج لمشاريع عضوات الجمعية، والتعريف بها أمام الجمهور، بما يسهم في تنمية أعمالهن، مشيدة بالدور الكبير الذي تقوم به القرية بما يخدم المجتمع والأفراد.

وبدوره أعرب مسلم سالم العامري عن سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم التي ستعزز التعاون بين الطرفين في مجال الترويج للبرامج وخدمات المسؤولية الاجتماعية، بحيث تستفيد منها كل الفئات المستهدفة، وأوضح أن التعاون المشترك بين الطرفين عبر الخدمات المقدمة سيسهم في تنمية العمل المشترك والارتقاء بتقديم مختلف الخدمات.