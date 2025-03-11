2.1 مليار درهم القيمة الإجمالية لمشروعات النقل الرئيسية جهد 132 كيلوفولت لهيئة كهرباء ومياه دبي

أكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أن الهيئة قامت بتدشين 13 محطة نقل كهرباء رئيسية جديدة بجهد 132 كيلوفولت وقدرة تحويلية تبلغ 1950 ميجافولت أمبير خلال عام 2024، وذلك في إطار جهودها لمواكبة التوسع العمراني في دبي. كما تم تمديد 127 كيلومتراً من الكابلات الأرضية لربط هذه المحطات بشبكة النقل الرئيسية، مما يعكس التزام الهيئة بتلبية احتياجات الطاقة المتزايدة في المدينة. وقد وصلت القيمة الإجمالية للاستثمارات في مشاريع النقل الرئيسية جهد 132 كيلوفولت المنجزة والقائمة خلال عام 2024 إلى 2.1 مليار درهم.

وأضاف معاليه: "نحن ملتزمون بدعم إسكان المواطنين وتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء في دبي. وتنفيذاً لبرنامج الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة، الذي أطلقته حرم سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، نعمل على تعزيز نمو الأسر في المدينة وتوفير كل ما يلزم لتحسين جودة ورفاهية الحياة لأبناء الوطن. وتسعى الهيئة لتوسيع شبكتها تماشياً مع أجندة دبي الاقتصادية D33 وخطة دبي الحضرية 2040، لمواكبة الزيادة الكبيرة في عدد السكان وتعزيز مكانة دبي كأفضل مدينة في العالم للعيش والعمل والزيارة."

وتغذي محطات النقل المدشنة مناطق إسكان المواطنين الجديدة مثل العذبة، ند حصة، الخوانيج الثانية، وادي العمردي، والعوير الأولى، بالإضافة الى محطات النقل في المناطق الأخرى مثل الثنية الثالثة، البرشا جنوب الرابعة، المدينة العالمية المرحلة الثانية، وادي الصفا الخامسة، أم سقيم الثالثة، الحبية الخامسة وجبل علي الصناعية الأولى.

من جهته، أشار المهندس حسين لوتاه، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع نقل الطاقة في الهيئة، إلى أن إنجاز المحطات الـ 13 تطلّب أكثر من 12 مليون ساعة عمل باستخدام أحدث التقنيات المعتمدة عالمياً مع ضمان أعلى معايير الأمن والسلامة، موضحاً أنه بنهاية العام 2024، بلغ إجمالي محطات النقل جهد 132 كيلوفولت في دبي 360 محطة بالإضافة إلى 37 محطة قيد الإنشاء. كما بلغ إجمالي محطات النقل جهد 400 كيلوفولت في دبي 27 محطة بالإضافة إلى محطتين قيد الإنشاء.