عمومية «أبوظبي الإسلامي» تعتمد توزيعات بـ 3.03 مليارات درهم

أعلن «مصرف أبوظبي الإسلامي» عن انعقاد جمعيته العمومية عن العام المالي 2024 عن بُعد وحضورياً، أمس، وقد تم اعتماد جمعيته العمومية لتوزيعات الأرباح النقدية بقيمة 3.030 مليارات درهم، أي ما يعادل 83 % من رأس المال بواقع 83 فلساً للسهم الواحد عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، مقارنة بـ71 فلساً للسهم عام 2023، وهو ما يعادل 50% من صافي الأرباح عن عام 2024.

وانتخب مساهمو المصرف مجلس إدارة خلال اجتماع الجمعية، وتم اعتماد تقرير مجلس الإدارة وتقرير مدققي الحسابات والبيانات المالية عن 2024، إضافة إلى قرارات أخرى.

وقال جوعان عويضة سهيل الخييلي، رئيس مجلس إدارة مصرف أبوظبي الإسلامي: «نشكر المساهمين على ثقتهم وانتخاب مجلس إدارة جديد، الذي يضم عدداً من أبرز القادة في قطاع الأعمال والاستراتيجية وقطاع الخدمات المالية والمصرفية.

في 2024، حقق «أبوظبي الإسلامي» نتائج استثنائية، حيث وصل صافي أرباحه قبل الضريبة إلى 6.9 مليارات درهم، وقد مكنتنا هذه الزيادة الكبيرة في نسب الأرباح، إلى جانب وضع رأس المال القوي، من اقتراح توزيعات أرباح بقيمة 83 فلساً للسهم.