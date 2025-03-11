محفظة بـ 3.67 مليارات لدعم استثمارات مشروع لـ «ألفا ظبي» و«مبادلة»

أعلنت شركة مبادلة للاستثمار («مبادلة») وشركة ألفا ظبي القابضة، عن قيام مشروعهما المشترك – الذي تم إطلاقه في عام 2023 - بإنشاء محفظة مالية تقارب قيمتها المليار دولار (3.67 مليارات درهم)، وذلك بهدف الاستثمار في فرص الائتمان العالمية.

ويشكل هذا الإنجاز خطوة رئيسية نحو تحقيق هدف الشراكة المتمثل باستثمار ما يصل إلى 2.5 مليار دولار حتى عام 2028، كما يؤكد على الزخم القوي لهذا المشروع المشترك وتقدّم سير العمل فيه.

ويستفيد هذا المشروع المشترك – الذي يتخذ من سوق أبوظبي العالمي مقراً له وتتوزع ملكيته بنسبة 80% لشركة مبادلة و20% لألفا ظبي - من الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد بين مبادلة وأبولو (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز APO) التي تعد واحدة من أكبر شركات إدارة الاستثمارات البديلة في العالم، وذلك لاغتنام فرص استثمارية عالية الجودة في سوق الائتمان الخاص.

وركزت الشراكة منذ تأسيسها عام 2023، على تحديد واغتنام فرص الائتمان الخاص في القطاعات والمناطق الجغرافية التي تقدم عوائد مجزية محسوبة المخاطر.