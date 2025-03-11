حملة ترويجية لمعرض «إكسباند نورث ستار 2025» في أمريكا

نظّمت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، ومركز دبي التجاري العالمي، أولى الحملات الترويجية الدولية لمعرض «إكسباند نورث ستار 2025»، الذي يعدّ أكبر فعالية للشركات الناشئة والمستثمرين حول العالم، وينظمه مركز دبي التجاري العالمي، وتستضيف الغرفة دورته المقبلة في دبي هاربر خلال الفترة من 12 حتى 15 أكتوبر من العام الجاري.

وانطلقت فعاليات الحملة الأولى للعام 2025 من الولايات المتحدة الأمريكية، وشملت كلاً من لاس فيجاس وفينيكس وسان فرانسيسكو، واستقطبت فعالياتها أكثر من 200 ممثل عن مجموعة متنوعة من الشركات الناشئة والمستثمرين وشركات التكنولوجيا، كما شكلت منصة حيوية للتواصل والمشاركة في الخبرات واستكشاف الفرص التي يزخر بها الاقتصاد الرقمي المزدهر في دبي.

وتضمنت الحملة أيضاً مسابقة لعرض الأفكار المبتكرة شارك فيها 20 متنافساً، وفازت شركة «داتا بايولوجيكس» و«نانو وير» بفرصة ممولة بالكامل للمشاركة في معرض «إكسباند نورث ستار 2025» مما يدعم دخولها إلى أسواق جديدة من خلال المعرض.

وتم خلال فعاليات الحملة الترويجية تنظيم 13 اجتماعاً مع شركاء رئيسيين في منظومة الأعمال بالولايات المتحدة وشركات رأس المال الاستثماري والشركات المليارية «يونيكورن». وقد ركزت هذه الاجتماعات على تعزيز أواصر التعاون في مجالات الاقتصاد الرقمي بين دبي والولايات المتحدة.

وتعتبر الولايات المتحدة الأمريكية المحطة الأولى للحملة الرامية للترويج لأهمية ومكانة معرض «إكسباند نورث ستار 2025»، حيث يجمع المعرض الشركات الناشئة الرائدة في العالم، إلى جانب المبتكرين والمستثمرين ورواد الأعمال وقادة الأعمال الناجحين لاستكشاف فرص النمو المميّزة التي توفّرها دبي، للمساهمة في صياغة مستقبل الاقتصاد الرقمي.

وكانت نسخة العام 2024 من معرض «إكسباند نورث ستار» قد حققت نجاحاً متميزاً مع مشاركة غير مسبوقة من الزوار والعارضين، فضلاً عن تسجيل مستوى استثنائي في الابتكارات المعروضة والحضور الدولي. فقد استقطب الحدث أكثر من 1800 شركة ناشئة وما يتجاوز 1200 مستثمر من 100 دولة يديرون أصولاً تزيد قيمتها على تريليون دولار، فضلاً عن مشاركة 65 شركة مليارية «يونيكورن» بقيمة سوقية إجمالية تتجاوز 400 مليار دولار.

ويلعب هذا الحدث الضخم دوراً حاسماً في استقطاب مجتمع التكنولوجيا العالمي إلى دبي، حيث يوفر منبراً قيّماً للابتكار والتعاون ومد جسور التواصل مع أبرز الشركات الناشئة والمستثمرين والمبتكرين في قطاع التكنولوجيا المتقدمة حول العالم.