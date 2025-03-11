«الضرائب» تطلق طلب «معاملة المؤسسة العائلية كائتلاف مشترك»

أطلقت الهيئة الاتحادية للضرائب طلباً جديداً عبر منصة «إمارات تاكس» للخدمات الضريبية الرقمية؛ يتيح للمؤسسات العائلية المؤهلة التقدّم بطلب لمعاملتها كائتلافات مشتركة شريطة استيفاء المتطلبات المحددة وفقاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 في شأن ضريبة الشركات والأعمال، وكذلك القرار الوزاري رقم 261 لسنة 2024 في شأن الائتلاف المشترك والشراكة الأجنبية والمؤسسة العائلية لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 في شأن ضريبة الشركات والأعمال.

ويوفر الطلب الجديد للمؤسسات العائلية إمكانية طلب معاملتها كائتلاف مشترك لأغراض ضريبة الشركات، مع مراعاة استيفاء شروط محددة على النحو المنصوص عليه في التشريعات ذات الصلة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطط الهيئة للارتقاء بخدماتها وفقاً لأفضل الممارسات الدولية، وتقديم الدعم الشامل لقطاع الأعمال، وتيسير الامتثال لقانون ضريبية الشركات وإجراءاته، بكل سهولة ودقة. وعلى المؤسسات العائلية الراغبة بتقديم طلب لمعاملة المؤسسة كائتلاف مشترك أن تكون مسجلة مسبقاً لأغراض ضريبة الشركات.

وأوضحت الهيئة أنه يجوز تقديم طلب معاملة المؤسسة العائلية كائتلاف مشترك من قبل دافع الضريبة أو وكيله الضريبي أو ممثله القانوني. وبمجرد الموافقة على الطلب، لن تكون المؤسسة العائلية ملزمة بتقديم إقرارات ضريبة الشركات.

كما يجب على المستفيدين الأفراد تحديد ما إذا كانوا ملزمين بالتسجيل لأغراض ضريبة الشركات وتقديم إقرار الضريبي عن الفترة الضريبية ذات الصلة. ويجب على مقدمي الطلب التحقّق من استيفائهم للشروط المحددة وفقاً لقانون ضريبة الشركات والتشريعات والقرارات ذات الصلة، والتي يمكن الاطلاع عليها بالموقع : tax.gov.ae/ar.

ويُقدّم الطلب من خلال اختيار «ضريبة الشركات» عبر المنصة الرقمية «إمارات تاكس»، ثم اختيار طلب «المؤسسة العائلية كائتلاف مشترك»، وإرفاق المستندات المطلوبة، ولا تستغرق عملية تقديم الطلب إلا بضع دقائق فقط .