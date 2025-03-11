«رمضان في دبي».. الاحتفاء يتواصل بالأنشطة المتنوعة والتقاليد الأصيلة

مع حلول الأسبوع الثاني من حملة «رمضان في دبي»، التي ينظمها براند دبي؛ الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، بالشراكة مع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة ومجموعة من الجهات الحكومية والخاصة، يواصل سكان المدينة وزوارها الاحتفاء بقيم الترابط والتكاتف، والاستمتاع بتجربة رمضانية فريدة من نوعها هذا العام، مليئة بالتقاليد الأصيلة، واللحظات التي لا تُنسى، والروابط المجتمعية العميقة.

وفي ما يلي بعض التجارب والفعاليات التي ينبغي زيارتها خلال الأسبوع الثاني من حملة «رمضان في دبي».

ألعاب نارية وإضاءة

في يوم السبت من كل أسبوع حتى 30 مارس، تستضيف مجموعة الزرعوني سلسلة من عروض الألعاب النارية المذهلة يوم السبت من كل أسبوع، حيث تُقام في دبي فستيفال سيتي مول يوم 15 مارس، قبل أن يُقام العرض الختامي في جزيرة بلوواترز وذا بييتش مقابل جميرا بيتش ريزيدنس 22 مارس. ويمكن لزوار القرية مشاهدة عروض الألعاب النارية الجمعة والسبت 10 مساءً.

أطياف رمضانية

تضيء فعالية أطياف رمضانية منطقة السيف، ودبي فستيفال سيتي مول، ومسجد أحمد الحباي في الخوانيج حيث تقدم مجموعة من العروض الضوئية والصوتية المذهلة التي تعبر عن جوهر الشهر الكريم، وذلك حتى 6 أبريل.

ثقافة وترفيه

خلال الفترة حتى 23 مارس، يمكن لسكان دبي وزوارها الاستمتاع بالعروض الثقافية والترفيهية مثل «بو طبيلة»، إضافة إلى عروض عازفي العود والقانون خلال عطلات نهاية الأسبوع في منطقة السيف، وذا أوتلت فيليدج، وجزيرة بلوواترز، وسيتي سنتر مردف، ومول الإمارات، ودبي فستيفال سيتي مول، وقرية حتا التراثية.

«رمضان آت ذا بارك»

خلال الفترة حتى 23 مارس وعلى مسرح حديقة زعبيل، تقام الدورة الأولى من فعالية رمضان آت ذا بارك لتقدم احتفالات مميزة وتجارب إفطار وسحور رائعة من عربات الطعام إلى حلويات رمضان، ومنافذ بيع القهوة، ومشاريع محلية ومنزلية وعلامات تجارية معروفة، وعروض ثقافية مميزة، وأنشطة ترفيهية تناسب جميع أفراد العائلة، وفعاليات رياضية، ومنطقة ألعاب وتحديات خاصة بالأطفال، ولقاء شخصيتي مدهش ودانة المحبوبتين، والكثير من الأنشطة والتجارب الأخرى في أجواء خارجية ممتعة. وتستقبل الفعالية الزوار يومياً من الـ 5 مساءً وحتى 12 منتصف الليل من الاثنين حتى الخميس، وحتى الواحدة بعد منتصف الليل من الجمعة حتى الأحد.

ليالي رمضان في حتا

تدعو فعالية ليالي رمضان في حتا الأصدقاء والعائلات للاستمتاع بمجموعة من التجارب الخارجية، وفعاليات العناية بالصحة، والأنشطة الممتعة في أحضان الطبيعة حتى 15 مارس، مع سوق نابض بالحياة، وعروض ثقافية حية مثل «بو طبيلة»، والفنون الشعبية.

«شارع المأكولات»

طوال الفترة حتى 23 مارس، يعود مهرجان شارع المأكولات في رمضان في دورته الثالثة ليحول منطقة «الشيخ حمدان كولوني» بالكرامة إلى مركز نابض بالحياة للثقافة والمأكولات. ويمكن للزوار دخول مهرجان مجاناً، والذي يضم 55 مطعماً مشاركاً موزعة على 5 مناطق، لتقدم تشكيلة من مأكولات جنوب الهند وآسيا في أجواء احتفالية مناسبة للعائلات مليئة بالموسيقى الحية، وفناني الرسم بالحناء، والخط العربي، ورسوم الكاريكاتير، والفنانين المتجولين. ويفتح المهرجان أبوابه يومياً أمام جميع الزوار حتى الثانية بعد منتصف الليل.

«نوت أ مجلس»

طوال الفترة حتى 30 مارس، وفي فندق 25hours، ون سنترال، تقام هذه التجربة الفريدة من نوعها بأجواء مريحة وغير رسمية تحاكي منازل المنطقة مع الفعاليات الترفيهية الممتعة، والمأكولات الشهية، والإطلالات المذهلة على متحف المستقبل. ويمكن قضاء أمسيات مميزة، سواء كان الضيوف يرغبون في ممارسة ألعاب الطاولة التقليدية أو ألعاب الفيديو الحديثة، أو الاستماع إلى موسيقى حية، أو مجرد الاستمتاع بالأجواء الرائعة.

شارع رمضان

تعود الدورة الثالثة من «شارع رمضان» إلى جميرا أبراج الإمارات حتى 23 مارس مع دخول مجاني وفعاليات ترفيهية وثقافية، وتجارب تسوق فريدة، ومأكولات شهية. ويفتح السوق أبوابه يومياً من 5 مساءً وحتى 12 منتصف الليل خلال أيام الأسبوع، وحتى الواحدة صباحا في نهاية الأسبوع.

حي رمضان

طوال الفترة حتى 27 مارس، تُقام فعالية حي رمضان في مدينة إكسبو دبي. وتتضمن أنشطة ثقافية مميزة، إضافة إلى ركوب الجمال، والفعاليات الترفيهية، وتناول الطعام تحت قبة ساحة الوصل، وتبلغ أسعار التذاكر 35 درهماً يمكن استبدالها بقسائم للإنفاق في جميع أنحاء السوق.

«روائع رمضان» في القرية العالمية

طوال الفترة حتى 30 مارس، تقدم فعالية روائع رمضان في القرية العالمية تجربة تسوق رمضانية نابضة بالحياة من خلال 30 جناحاً تضم أكثر من 3500 متجر لتسلط الضوء على التقاليد الغنية لأكثر من 90 ثقافة مختلفة، إلى جانب أكبر تجربة تناول طعام عالمية على مستوى المنطقة في ساحة المطاعم مع 11 مطعماً عالمياً وأكثر من 250 كشكاً للمأكولات والمشروبات، إضافة إلى ملتقى القرية العالمية المذهل، وتحدي رمضان للمشي، وإطلاق مدفع رمضان يومياً مع غروب الشمس.

«رايب ماركت»

يستضيف سوق رايب ماركت مجموعة من الأنشطة الخاصة في موقعه الرئيسي داخل حديقة أكاديمية شرطة دبي بمنطقة أم سقيم يوم السبت من كل أسبوع من الساعة 9 صباحاً وحتى 9 مساءً، ويوم الأحد من كل أسبوع من الساعة 9 صباحاً وحتى 7 مساءً، ويضم السوق أكثر من 100 متجر، إضافة إلى ورش عمل تحمل طابع رمضان مثل صنع الفوانيس، والرسم على القماش، والتمور، ورسم الحناء، إضافة إلى مجموعة متنوعة من خيارات الإفطار، والعروض الثقافية.

تجربة إفطار ثقافية

يستضيف مركز الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للتواصل الحضاري برنامج إفطار ثقافي خاص يومياً حتى 28 مارس في منطقة الفهيدي التاريخية الشهيرة، حيث يدعو السكان والزوار للاستمتاع بإفطار تقليدي، يليه جولة إرشادية في المسجد، وتجربة بدوية رائعة مع الصقور، وتجمع رمضاني ممتع مع ألعاب الطاولة والمرطبات، وفرصة زيارة البيت التراثي بالمركز، والذي جرى تصميمه لإحياء الثقافة والتراث التقليدي لدبي.

إفطار إماراتي أصيل تحت النجوم

طوال الفترة حتى 30 مارس، تجمع تجربة الإفطار الإماراتي الأصيل تحت النجوم في مزرعة «Camel Uschi» بين أسلوب الضيافة الإماراتية التقليدية والإطلالات الطبيعية الخلابة لصحراء دبي. ويمكن تناول الطعام في البيئة الصحراوية تحت النجوم أو داخل خيام بدوية مصممة خصيصاً لهذه التجربة ومزينة بالمفروشات العربية التقليدية والوسائد المريحة.

جولة إفطار في أسواق دبي

اليوم وفي أيام 13 و15 و18 و20 و22 و27 مارس، تأخذ جولة إفطار أسواق دبي التي تنظمها شركة «فراينج بان أدفنتشرز»، عشاق الطعام في جولة عبر أسواق دبي القديمة، حيث يجتمع 2500 شخص كل مساء لتناول الإفطار الجماعي، يلي ذلك التوقف عند مخبز محلي في قلب سوق التوابل، ثم تختتم التجربة برحلة عبر الخور لتناول وجبة عائلية تقليدية في مطعم إماراتي تأسس في ستينيات القرن الماضي.

إفطار «دبي سفاري بارك»

طوال الفترة حتى 30 مارس، تقدم دبي سفاري بارك للضيوف فرصة فريدة للاستمتاع بإفطار رمضاني بالقرب من الزرافات أو الأسود بعد جولة سفاري حصرية. وتتضمن التجربة استكشاف المناطق ذات الطابع الخاص، وجولة بصحبة مرشد في الحياة البرية، والتفاعل مع الزرافات والأسود. ويمكن للراغبين الحجز عبر الموقع الإلكتروني لدبي سفاري بارك والتي تفتح أبوابها أمام جميع الزوار من 10 صباحاً وحتى 6 مساءً، وتواصل فتح أبوابها حتى 8 مساءً للمشاركين في تجربة الإفطار.

خيارات للإفطار والسحور

طوال الفترة حتى 30 مارس، تفتح العديد من المطاعم في دبي أبوابها لاستقبال الزوار طوال النهار كالمعتاد، وتقدم تشكيلة واسعة من المأكولات المحلية والأطباق العالمية خلال رمضان، ويشمل ذلك مجموعة من خيارات الإفطار والسحور اللذيذة التي تلبي احتياجات الجميع، سواء كانوا يحتفلون بالشهر الفضيل، أو يتطلعون إلى استكشاف تجارب تناول الطعام والمأكولات الشهية في المدينة.

«خيام رمضانية»

طوال الفترة حتى 30 مارس، تستقبل الخيم الرمضانية الفخمة في مواقع شهيرة أو فنادق فاخرة في مختلف أنحاء المدينة، الزوار للاستمتاع بتجارب استثنائية للإفطار والسحور.

عروض زوماتو في رمضان

طوال الفترة حتى 30 مارس وفي أماكن مختلفة في جميع أنحاء دبي، يمكن لأولئك الذين يتطلعون إلى تجربة أفضل مطاعم المدينة وأرقى خيارات الإفطار والسحور من داخل منازلهم، استكشاف مجموعة من خيارات تناول الطعام الحصرية على تطبيق Zomato مع تخفيضات تصل إلى 50 % على وجبات الإفطار في أكثر من 500 وجهة للمأكولات بمختلف أنحاء المدينة.

تجربة التخييم الرمضانية في حتّا

خلال الفترة حتى 25 مارس، تقدم منتجعات حتا تجربة تخييم فاخرة تحت أضواء النجوم، مع إمكانية إشعال النيران والشواء، والوصول غير المحدود إلى 18 نشاطاً خارجياً متنوعاً، وتخفيضات حصرية على التجذيف بقوارب الكاياك، وركوب الدراجات الجبلية، وأنشطة Go Gravity، وخيارات الإفطار والسحور.

عروض الفنادق

طوال الفترة حتى 30 مارس، وفي أماكن مختلفة في جميع أنحاء دبي، تساعد العروض الحصرية من فنادق دبي العائلات والأصدقاء على قضاء المزيد من الوقت معاً، والاستمتاع بتخفيضات حصرية خلال شهر رمضان المبارك. وتشمل الفنادق التي تقدم تجارب وعروضاً وقوائم طعام خاصة خلال الشهر الكريم منتجع الحبتور جراند أوتوغراف كوليكشن، ومنتجع ومنتزه الألعاب المائية لو ميريديان شاطئ الميناء السياحي، ومنتجع روضة بيتش، وفندق ستوديو إم أرابيان بلازا، وفندق سويس أوتيل الغرير، وفندق وأجنحة تايم أوك، ومنتجع ومارينا وستن دبي شاطئ الميناء السياحي، وفندق دبليو دبي الميناء السياحي.

أجمل الأوقات في أشهر الوجهات

طوال الفترة حتى 30 مارس وفي جميع أنحاء دبي، ترحب مناطق الجذب السياحي الشهيرة في دبي بالعائلات والأصدقاء لقضاء أسعد اللحظات وصنع أجمل الذكريات طيلة الشهر الكريم مع عروض خاصة يقدمها دبي دولفيناريوم، وجو جرافيتي في حتا وادي هب، وآي إم جي عالم من المغامرات، ولابيتا دبي باركس آند ريزورتس، ولوكو بير، وذا جرين بلانيت، وحديقة وايلد وادي المائية.

دورة حتا الرمضانية

في نادي حتا الرياضي، يمكن لعشاق الرياضة الاستمتاع بدورة حتا الرمضانية التي تُقام بدعم من مجلس دبي الرياضي وصندوق الفرجان، وتنظمها شركة «جروب جيمز» في أول 20 يوماً من رمضان، حيث تقدم الدورة الرمضانية لأفضل الرياضيين فرصة التنافس في 9 ألعاب حماسية.

سوق خيري

يُقام سوق الأعمال الخيرية الذي تنظمه جمعية دار البر في منطقة بر دبي حتى 4 أبريل، ويسلط الضوء على رواد الأعمال والشركات الناشئة في دبي، ويشجع الجميع على العطاء.

مبادرات دائرة الشؤون الإسلامية

خلال الفترة حتى 29 مارس وعبر الإنترنت، تقدم دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي سلسلة مبادرات رمضانية تشمل توزيع وجبات الطعام على الجمعيات الخيرية المعتمدة في بالشراكة مع طلبات، ومسابقات على وسائل التواصل الاجتماعي تدعو المجتمع لمشاركة الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بزينة منازلهم خلال رمضان والعيد، وإطلاق بودكاست متخصص للتأمل في أسرار القرآن الكريم، وهو أول بودكاست من نوعه لمؤسسة حكومية.

أبطال رمضان

خلال الفترة حتى 29 مارس وعبر الإنترنت، تدعو الدورة السادسة من مبادرة «أبطال رمضان» سكان دبي وزوارها للاحتفال بروح العطاء في هذا الشهر الفضيل. وتهدف المبادرة التي تنظمها «دبي للثقافة» بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وشركة «طلبات الإمارات»، إلى مساندة الأسر المتعففة والمحتاجين على مستوى الدولة، عبر تشجيع كل فئات المجتمع على التبرع بوجبات الإفطار والسحور، وطرود المير الرمضاني، وثياب العيد، وزكاة الفطر على تطبيق «طلبات».

حملة «وقف الأب»

أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حملة «وقف الأب» والتي تهدف إلى تكريم الآباء بالإمارات من خلال إنشاء صندوق وقفي مستدام بقيمة مليار درهم يخصص ريعه لتوفير العلاج والرعاية الصحية للفقراء والمحتاجين وغير القادرين. وأعلنت الحملة عن 6 آليات لاستقبال التبرعات والمساهمات، تشمل الموقع الإلكتروني للحملة، وخدمة الرسائل النصية القصيرة، والحوالات المصرفية، ومركز الاتصال الخاص بالحملة، وتطبيق «دبي الآن»، ومنصة دبي للمساهمات المجتمعية «جود». وتتواصل الحملة طوال الفترة حتى 30 مارس.