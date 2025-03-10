«أليك» تحقّق نمواً سنوياً 29% تزامناً مع توسعها في السعودية

أعلنت شركة «أليك» للهندسة والمقاولات عن تحقيق نموٍ قوي في حجم أعمالها، تزامناً مع تنفيذها سلسلة من المشاريع الكبرى، ما يعزز مكانتها كإحدى أبرز شركات المقاولات في المنطقة. وخلال عام 2024، سجلت الشركة نمواً لافتاً في الإيرادات بنسبة 29%، مع زيادة حجم قوتها العاملة بنسبة 46% ليصل عدد موظفيها إلى نحو 40,000 عامل.

كما واصلت الشركة توسيع نطاق عملياتها من خلال تأسيس منشآت جديدة في إمارة رأس الخيمة، في خطوة تعكس التزامها المتواصل بتعزيز قدراتها التشغيلية ودعم قطاع البناء والتطوير العمراني في دولة الإمارات. وتعكس هذه الاستثمارات التزام «أليك» بتنويع قطاعات أعمالها وتعزيز حضورها في السوق السعودية، وهما ركيزتان أساسيتان ضمن استراتيجيتها للنمو المستدام خلال السنوات الخمس الماضية.

وفي هذا السياق، قال باري لويس، الرئيس التنفيذي لشركة «أليك»: على مدار الأعوام الماضية، استطاعت أنشطتنا التجارية المتخصصة في المجالات المرتبطة بالبناء، مثل التشطيبات الداخلية، والبناء المعياري، ومراكز البيانات، أن ترسّخ مكانتها بين أبرز الجهات الرائدة في السوق، وأوضحت مساهمتها كركيزة أساسية في نمو أعمالنا.

وفي إطار توسعها الإقليمي، أطلقت شركة «أيه جي آي رينتالز» الذراع المتخصصة في تأجير المعدات الثقيلة التابعة لــ«أليك»، عملياتها في السوق السعودية عام 2024، بالتزامن مع تعزيز حضورها في دولة الإمارات عبر افتتاح منشأة جديدة في دبي.

ويأتي ذلك في وقت أثبتت فيه صفقة استحواذ «أليك» على شركة «تارجت للهندسة» نجاحها الاستراتيجي، محققةً نتائج بارزة في قطاع الهندسة والمشتريات والإنشاء. وفي هذا السياق، قال باري لويس: خلال العام الماضي، حققت «تارجت» إنجازات كبيرة بفوزها بعقود رئيسية في مشاريع الهندسة والمشتريات والإنشاء، من بينها مشاريع MMBD، و«بروج»، ومشروع تطوير حقل دلما للغاز.

وأكد باري لويس أن الشركة حققت نمواً سنوياً بارزاً بنسبة 29% في السعودية والإمارات، بفضل توسعها الاستراتيجي المدروس، قائلاً: «في أعقاب نجاحنا في بناء منظومة متكاملة تضم نخبة من الكفاءات، ومرافق الإنتاج، وسلاسل التوريد، والخدمات اللوجستية في الإمارات، كان التوسع في السعودية الخطوة المنطقية التالية. وخلال عامين فقط، أصبحنا من بين أكثر شركات المقاولات موثوقية في المملكة، ليس فقط بحجم المشاريع، وإنما بقدرتنا على تنفيذ مشاريع معقدة وعالية القيمة». ويعزز هذا التوجه حصول «أليك» على عقود لتنفيذ مدينة الألعاب المائية في القدية وحلبة سباق السيارات في القدية.

من جانبه، قال جون ديب، الرئيس التنفيذي للعمليات والمدير المالي لشركة «أليك»: «تحرص الشركة على مواصلة جهودها لتغيير المفاهيم السائدة في قطاع الإنشاءات عبر تبنّي أحدث التقنيات، وتعزيز مفهوم الاستدامة، وتحقيق مستويات غير مسبوقة من الكفاءة التشغيلية. ومع دخول العديد من العقود الضخمة التي حصلنا عليها إلى مرحلة التنفيذ الفعلي، فإننا نتوقع عام 2025 أن يكون نقطة تحول رئيسية في تطوير عملياتنا وتعزيز شراكاتنا مع العملاء».