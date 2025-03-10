«معاً» تتعاون مع ديليفرو لإطلاق مبادرة «فود إيه تي إم» في رمضان

كشفت ديليفرو عن تعاونها مع هيئة المساهمات المجتمعية - معاً في شهر رمضان المبارك، بهدف دعم مبادرة «فود إيه تي إم» التي أطلقتها عائشة خان بدعمٍ من هيئة معاً. وتأتي المبادرة في إطار حملة «حياة متكاملة» الحالية التي أطلقتها ديليفرو للتصدي لمشكلة انعدام الأمن الغذائي، وتهدف إلى توفير طريقة سهلة للعملاء تتيح لهم رد الجميل للمجتمع في الشهر الفضيل.

وتوفر ديليفرو من خلال صفحة مخصصة ضمن تطبيقها طريقة سهلة وبسيطة لتقديم المساهمات وتوفير وجبات مدعومة للفئات المحتاجة. وتتعهد ديليفرو بمضاعفة المساهمات المقدمة عبر تطبيقها، لتسهم بذلك في تعزيز الأثر الإيجابي للمبادرة وزيادة الدعم المقدم لتلك الفئات في جميع أنحاء أبوظبي.

وقالت تغريد عريبي، رئيسة قسم التواصل لدى شركة ديليفرو في الشرق الأوسط: «نلتزم من خلال حملة «حياة متكاملة» المستمرة بدعم المجتمعات التي نقدم خدماتنا فيها، ولا سيما في شهر رمضان المبارك الذي يمثل الوقت الأمثل لتعزيز التضافر ضمن المجتمع ورد الجميل له. ويتيح لنا التعاون مع هيئة معاً الفرصة لتوفير طريقة مريحة لعملائنا للمساهمة في هذه المبادرة الملهمة في أبوظبي».

وتشجع هيئة معاً أفراد المجتمع على دعم طبقة العمال في دولة الإمارات بما ينسجم مع المعاني السامية للشهر الفضيل، وذلك من خلال رفد الجهود الاجتماعية الإيجابية وإرساء ثقافة العطاء ضمن مجتمع أبوظبي.

وقالت آمنة الزعابي، مدير إدارة المساهمات ــ قسم جمع المساهمات المالية في هيئة المساهمات المجتمعية - معاً: «تجسد هذه الشراكة مع ديليفرو جوهر المسؤولية الاجتماعية، حيث تتضافر من خلالها جهود القطاع الخاص والمجتمع لمعالجة إحدى أهم الأولويات الاجتماعية المتمثلة في انعدام الأمن الغذائي في شهر رمضان المبارك. وتوفر الشراكة منصة للمجتمع للمساهمة بشكل مباشر في مساعدة الفئات المحتاجة، ما يتيح لأفراد المجتمع رد الجميل والقيام بدور فاعل في دعم بعضهم. وتبرز هذه المبادرة التزام هيئة المساهمات المجتمعية – معاً بتوطيد النسيج الاجتماعي في أبوظبي وغرس روح المسؤولية المشتركة. وستواصل هيئة معاً جهودها لتعزيز المشاركة المجتمعية من خلال المساهمات والتعاون، بما يتماشى مع إعلان عام 2025 عام المجتمع في دولة الإمارات».

وتتوافر صفحة المساهمات المخصصة طيلة شهر رمضان الكريم للعملاء في مختلف أنحاء دولة الإمارات. ويجدر بالذكر بأن جميع المساهمات، بصرف النظر عن حجمها، تسهم في توفير وجباتٍ للفئات المحتاجة، ما يجسد قيم السخاء والتعاطف التي تمثل جوهر الشهر الفضيل.