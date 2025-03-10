«تيتان آي بلس» تطلق «برنامج استبدال مجاني للإطارات» في رمضان

أعلنت شركة «تيتان آي بلس» Titan Eye+، العاملة في مجال النظارات والمنضوية ضمن مظلة مجموعة «تاتا» TATA المرموقة، إطلاق «برنامج الاستبدال المجاني للإطارات» في شهر رمضان المبارك لهذا العام، وذلك تجسيداً لروح العطاء والدعم المجتمعي. وكجزء من التزامها جعل خدمات العناية بالعيون ذات الجودة العالية ميسرة ومتاحة للأشخاص من مختلف فئات المجتمع، تدعو «تيتان آي بلس» المقيمين من جميع أنحاء دولة الإمارات للمشاركة في هذه المبادرة النبيلة.

ويمكن للعملاء زيارة أي متجر من متاجر «تيتان آي بلس» في دولة الإمارات للتبرع بنظاراتهم القديمة، والحصول في مقابل ذلك على إطار مجاني جديد من العلامة التجارية. وسيتم التبرع بالإطارات التي يتم جمعها إلى منظمة غير حكومية في دولة الإمارات، بدورها ستساعد على توزيع الإطارات على الأفراد المحتاجين، لمنح هدية الرؤية الواضحة وذلك بما يتماشى مع قيم التعاطف والكرم التي تميز شهر رمضان الفضيل.

وقال «جوراف ميدها»، مدير الأعمال الدولية في «تيتان آي بلس»: «رمضان شهر التأمل واللطف ورد الجميل للمجتمع. وعبر حملة تيتان آي بلس الرمضانية لاستبدال الإطارات، ندعو العملاء إلى استبدال نظاراتهم القديمة بزوج جديد كلياً في متاجرنا، حيث سينعمون بميزة إضافية تتمثل في معرفتهم بأن الإطارات التي تبرعوا بها سيتم تقديمها إلى المحتاجين. إنها فرصة لفحص صحة عينيك وتجديد أناقتك، إلى جانب إحداث تأثير إيجابي في حياة الآخرين». وأضاف: «نحن نؤمن بنشر اللطف والمحبة، وفي شهر رمضان لهذا العام، نسعى إلى جمع الناس معاً عبر هدية الإبصار».

وتضم «تيتان آي بلس» ما يزيد على 1000 تصميم للنظارات عبر أكثر من 10 علامات تجارية عالمية، وتقدم تشكيلة لا تضاهى من النظارات الطبية والنظارات الشمسية والعدسات اللاصقة وغيرها! وتُرضي العلامة التجارية مختلف الأذواق والتفضيلات كما تناسب منتجاتها جميع الميزانيات، وتُعد الوجهة المثالية لشراء النظارات في المنطقة، وتوفر مجموعة من الخبراء في مجال العناية بالعيون وتقديم النصائح المتعلقة بصيحات الموضة الخاصة بالنظارات في شهر رمضان لهذا العام.