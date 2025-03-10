«برتڤيل» تنجز 50% من أعمال البناء «ڤيل 11» في مدينة مصدر

استقبلت شركة «برتڤيل للتطوير العقاري» وفداً رفيع المستوى من الإدارة العليا لمدينة مصدر، برئاسة الرئيس التنفيذي لمدينة مصدر أحمد باقحوم، وذلك في زيارة رسمية لموقع مشروع «ڤيل 11» في مدينة مصدر بتاريخ 24 فبراير من سنة 2025. وشملت الزيارة جولة تفقدية للاطلاع على آخر مستجدات المشروع ومعاينة التفاصيل النهائية للوحدات السكنية.

وشهدت الزيارة تفقد الشقة النموذجية الجديدة الخاصة بشقق دوبلكس المكونة من ثلاث غرف نوم والمفروشة بالكامل، والتي تبرز أعلى معايير الجودة والتصميم الكلاسيكي الأنيق. وأشاد الوفد بالمستوى المتميز لإنجازات المشروع والسرعة الفائقة في تنفيذه.

وقد تمكنت «برتڤيل» من تحقيق تقدم استثنائي في أعمال البناء، فوصلت نسبة الإنجاز إلى 50٪ في أثناء 13 شهراً فقط منذ بدء التنفيذ، وهو ما يعد إنجازاً كبيراً يؤكد كفاءة الشركة في الالتزام بمواعيد التسليم المحددة، ويعزز ثقة المستثمرين بقدراتها العالية على تنفيذ المشاريع وبجودة فائقة ووفق أعلى المعايير العالمية.

وتؤكد «برتڤيل للتطوير العقاري» التزامها مواصلة العمل على تحقيق المزيد من النجاحات في مشاريعها المستقبلية، وتوفير تجربة سكنية متميزة تبرز رؤية الشركة في تقديم مشاريع عقارية متكاملة تلبي تطلعات المستثمرين والمقيمين في إمارة أبوظبي.