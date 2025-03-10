الاحتفال بروح الألفة مع تشكيلة رمضان من علامة تشارلز & كيث التابعة لمجموعة أباريل

تعلن مجموعة أباريل، الشركة العالمية الرائدة في مجال الموضة وأسلوب الحياة، عن إطلاق تشكيلة رمضان 2025 من علامتها تشارلز & كيث. تعكس هذه التشكيلة أجواء الشهر الكريم، حيث تم تصميمها بأسلوب يجمع بين الأناقة والروحانية، مما يضفي لمسة ساحرة على لحظات التفكر والتجمعات العائلية. تعبر المجموعة عن قيم الألفة والترابط، لتجعل من هذا الموسم تجربة أكثر تميزًا وتألقًا.

تقدم علامة تشارلز & كيث تشكيلتها الخاصة لرمضان 2025، والتي تحتفي بالأناقة البسيطة من خلال تصاميم مصنوعة من الساتان والمِيش. تضم المجموعة حقائب يد صغيرة وعلوية بألوان الأسود، والبيج، والذهبي الفاتح، والتي تجسد جمال الموسم بظلال ناعمة وحيادية. كما تتميز بتفاصيل عصرية تضفي لمسة رقيقة على الإطلالات الاحتفالية. أما الأحذية، بدءًا من أحذية الكعب المفتوحة من الخلف إلى الأحذية ذات الحزام الخلفي، فتجمع بين الأناقة والفخامة من خلال لمسات نهائية مزخرفة وتفاصيل معدنية، ما يجعلها مثالية لإطلالة سهلة ومتألقة لكل المناسبات. لمن يفضلون الألوان الباستيلية الهادئة، تقدم المجموعة لمسة عصرية مستوحاة من روح التجدد والخفة من خلال اللون السماوي، والفضي الغامق، والأسود.كما تضفي حقائب الكتف المصنوعة من الساتان والتصاميم الهيكلية مع مقابض الأكريليك طابعًا مميزاً، كما يوفر الحزام القابل للفصل المزيد من المرونة.

احتفالاً بوصول شهر رمضان المبارك، ستقوم العلامة التجارية بتنظيم سلسلة من الفعاليات الحصرية في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في 25 و 27 فبراير على التوالي، للاحتفاء بروح الشهر الفضيل من الترابط والعطاء. سيستمتع الضيوف بقائمة طعام مختارة تضم أطباقًا رمضانية خالصة، إلى جانب عروض موسيقية مميزة وأنشطة أخرى طوال هذا الأمسية. خلال هذه الفعاليات، ستعرض تشارلز & كيث عن أحدث تشكيلاتها لموسم رمضان.

وسيحضى أعضاء تشارلز & كيث بتجارب حصرية في عدد من متاجرنا خلال موسم الاحتفالات. حيث سيحصل الأعضاء على جهاز موزع عطور سيراميكي كهدية، مما سيضيف لمسة شخصية إلى احتفالاتهم خلال شهر رمضان. تمتعوا بعالم مفعم بالعطور والروائح الساحرة: تم تصميم كل جهاز موزع عطور ليملئ منزلك برائحة مخصصة، مما يحسن المزاج ويخلق جوًا دافئًا وجذابًا يعكس روح رمضان.

تشكيلة رمضان ستصبح متوفرة في جميع متاجر تشارلز & كيث في دول مجلس التعاون الخليجي ابتداءً من 27 فبراير 2025.