طيران الإمارات تحظر استخدام "باور بانك" على متن رحلاتها

أعلنت طيران الإمارات عن حظر استخدام أي نوع من وحدات شحن الأجهزة المحمولة (Power Banks) على متن رحلاتها اعتباراً من 1 أكتوبر 2025. وتعتبر "وحدة شحن الأجهزة المحمولة" جهازاً قابلاً لإعادة الشحن، ويُستخدم لتزويد الأجهزة الإلكترونية الأخرى مثل الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والكاميرات بالطاقة.

ويُسمح للعملاء بحمل وحدة شحن واحدة فقط على متن الطائرة، وفقاً لشروط محددة مذكورة أدناه، ولكن يُمنع استخدامها داخل مقصورة الطائرة، سواء لشحن الأجهزة منها أو لشحنها باستخدام مصادر الطاقة في الطائرة.

وتشمل اللوائح الجديدة لطيران الإمارات ما يلي:

· يمكن للعملاء حمل وحدة شحن واحدة فقط تقل سعتها عن 100 واط/ساعة.

· لا يجوز استخدام وحدات شحن الأجهزة المحمولة لشحن أي جهاز شخصي على متن الطائرة.

· يُحظر توصيل وحدات الشحن بمصادر الطاقة داخل الطائرة لشحنها.

· يجب أن تتضمن كل وحدة شحن يتم قبولها معلومات واضحة عن سعتها الكهربائية.

· لا يجوز وضع وحدات الشحن المحمولة في الخزائن العلوية داخل المقصورة، ويجب وضعها في جيب المقعد أو في حقيبة تحت المقعد الأمامي.

· يُحظر وضع وحدات شحن الأجهزة المحمولة في الأمتعة المسجلة، وفقاً للإجراء المعتمد حالياً.

لماذا تجري طيران الإمارات هذه التعديلات؟

بعد مراجعة شاملة لإجراءات السلامة، تتخذ طيران الإمارات موقفاً حازماً واستباقياً للحد من المخاطر المتعلقة بوحدات شحن الأجهزة المحمولة على متن الطائرة. فقد شهدت الأعوام الأخيرة زيادة كبيرة في استخدام المسافرين لهذه الأجهزة، ما أدى إلى ارتفاع عدد الحوادث المرتبطة ببطاريات الليثيوم في قطاع الطيران بشكل عام.

وتعمل وحدات شحن الأجهزة المحمولة أساساً ببطاريات ليثيوم أيون أو ليثيوم بوليمر، وهي عبارة عن بطاريات قابلة لإعادة الشحن مصممة لتغذية الأجهزة أثناء التنقل. وتحتوي هذه البطاريات على أيونات ليثيوم معلّقة في محلول إلكتروليتي، وتتحرك هذه الأيونات ذهاباً وإياباً بين القطبين خلال عملية الشحن والتفريغ. وفي حال تعرض البطارية للشحن الزائد أو التلف، قد يحدث ما يُعرف بـ"الانفلات الحراري"، وهو تفاعل ذاتي متسارع يؤدي إلى ارتفاع كبير وغير قابل للسيطرة في درجة الحرارة، وقد يتسبب في نشوب حرائق أو انفجارات أو انبعاث غازات سامة.

وبينما تتضمن معظم الهواتف والأجهزة المتقدمة المزودة ببطاريات ليثيوم، أنظمة حماية داخلية لمنع الشحن الزائد، فإن العديد من وحدات شحن الأجهزة المحمولة منخفضة الجودة لا تحتوي على هذه الخاصية، مما يزيد من مستوى الخطورة. وتخضع جميع وحدات شحن الأجهزة المحمولة للوائح الجديدة على متن رحلات طيران الإمارات.

وتهدف اللوائح الجديدة التي اعتمدتها طيران الإمارات إلى الحد من هذه المخاطر بشكل كبير من خلال حظر استخدام وحدات شحن الأجهزة المحمولة أثناء التواجد على متن الطائرة. كما أن اشتراط وضع هذه الوحدات في أماكن يسهل الوصول إليها داخل المقصورة يتيح لطاقم الطائرة التدخل السريع والسيطرة في حال وقوع حريق.

وتُعد السلامة أحد القيم الأساسية لطيران الإمارات، وركيزة رئيسية في جميع عملياتها وممارساتها التشغيلية. وتؤكد الناقلة التزامها بالحفاظ على أعلى مستويات السلامة، وتعزيزها باستمرار، بما يضمن سلامة المسافرين والموظفين في جميع الأوقات.