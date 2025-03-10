جلسة تدريب لممثلي الشركات العائليةعلى مهارات التواصل الإعلامي

نظم مركز دبي للشركات العائلية، الذي يعمل تحت مظلة غرف دبي، أخيراً، جلسة لتدريب ممثلي الشركات العائلية على التعامل مع وسائل الإعلام.

وركزت الجلسة التدريبية على تطوير مهارات التواصل الإعلامي الفعّال في بيئة الإعلام الديناميكية الراهنة، حيث عمدت إلى تزويد المشاركين بالأدوات اللازمة لمخاطبة الجمهور بثقة، وتعريفهم بمهارات صياغة رسائل إعلامية واضحة وفعالة، ووضع استراتيجيات ناجحة للتعامل مع الصحافيين والإعلاميين، حيث اطلع المشاركون على كيفية التعامل مع الأسئلة الصعبة، والالتزام بإيصال رسالتهم الأساسية، والتحضير لظهورهم الإعلامي بشكل احترافي.

وركزت الجلسة على الجانب العملي، حيث تمحورت حول مواضيع رئيسية مثل كيفية وضع أهداف تواصل واضحة، وإتقان فن التعامل مع وسائل الإعلام، والقدرة على التكيف مع مختلف التحديات التي قد تظهر أثناء المقابلات الصحافية.