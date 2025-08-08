الإمارات تخطو بثقة نحو عصر الحوسبة الكمومية عالية الكفاءة

أبرم معهد الابتكار التكنولوجي (TII)، الذراع البحثية التطبيقية التابعة لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة في أبوظبي (ATRC)، اتفاقية استراتيجية مع شركة كوانتينوم (Quantinuum) المتخصصة عالمياً في مجال الحوسبة الكمومية، بهدف تسريع وتيرة تطوير واختبار خوارزميات الجيل الجديد للحوسبة الكمومية عالية الكفاءة، وتمكين استخدامها على نطاق أوسع في التطبيقات المستقبلية.

وتشمل مجالات البحث الأساسية في هذه الشراكة الكيمياء وعلوم المواد، وتكامل البيانات التقليدية مع النظم الكمومية، وحل المشكلات المعقدة في التحسينات الرياضية.

كما تمثل الشراكة محطة محورية في إعداد الجيل القادم من مطوري خوارزميات الحوسبة الكمومية، بما يمكن دولة الإمارات والمنطقة بشكل أوسع من الاستفادة الفاعلة من التقنيات الكمية الناشئة وتطويعها لخدمة متطلبات التنمية والتقدم التكنولوجي.

وقال الدكتور لياندرو أوليتا، كبير الباحثين في مركز بحوث الكوانتوم في معهد الابتكار التكنولوجي: «تعد اتفاقية التعاون مع كوانتينوم خطوة نوعية نحو تحقيق رؤيتنا في النهوض بالأبحاث الكمومية، ومن خلال الوصول إلى أنظمة كمومية متطورة مثل Helios، نواصل ترسيخ مكانتنا في طليعة الابتكار والبحث العلمي في هذا المجال، ما يعزز موقع دولة الإمارات مركزاً عالمياً للابتكار والتكنولوجيا المتقدمة».

وقال الدكتور أفينيش «ناش» بالانيزامي، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في شركة كوانتينوم: «تجسد شراكتنا مع معهد الابتكار التكنولوجي انسجاماً قوياً بين الرؤية والقدرات، ونحن ملتزمون بدعم شراكات استراتيجية متينة في المنطقة، تجمع بين رواد الحوسبة الكمومية وأنظمتنا الرائدة عالمياً».