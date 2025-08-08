ارتفاع جماعي للعملات المشفرة

ارتفعت العملات الرقمية المشفرة بشكل جماعي، خلال تعاملات أمس، في ظل استمرار حالة الحذر والترقب التي تسيطر على المستثمرين، وسط تصاعد التوترات التجارية العالمية، وتأثير السياسات الجمركية الجديدة، التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وبدأت أمس حزمة تعريفات جمركية جديدة، فرضتها إدارة ترامب، تدخل حيّز التنفيذ.

وتشمل رسوماً تتراوح بين 10 و50 % على واردات من عدد من الاقتصادات الكبرى، كما أعلن ترامب عن رسوم إضافية بنسبة 100 % على واردات أشباه الموصلات، من المقرر تنفيذها خلال الأسابيع المقبلة، ما أثار قلق الأسواق بشأن تباطؤ محتمل في النمو الاقتصادي العالمي. وصعدت البتكوين بنسبة 0.91 %، إلى 116361.70 دولاراً، لتستحوذ على أكثر من 61 % من إجمالي قيمة سوق العملات المشفرة.

وقفزت ثاني أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية، الإيثيريوم، بنسبة 3.7 %، إلى 3814.30 دولاراً، وزادت الريبل بنحو 0.4 %، لتتداول عند 3.0076 دولارات.

وتبلغ القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 3.78 تريليونات دولار، فيما بلغ إجمالي حجم التداولات خلال الـ 24 ساعة الماضية، 126.44 مليار دولار، وفقاً لبيانات «كوين ماركت كاب».

ووفقاً لبيانات مكتب بتكوين في السلفادور، استحوذت البلاد على 7 عملات مشفرة إضافية في الأيام السبعة الماضية، ليصل إجمالي حيازاتها إلى 6261.18 بتكوين، بقيمة تتجاوز 718 مليون دولار. في سياق متصل، أفادت وكالة «بلومبرغ» بأن الرئيس ترامب، سيوقع أمراً تنفيذياً لإدخال أصول جديدة، كالبتكوين، ببرامج التقاعد.وتابعت: «الأصول الجديدة التي سيسمح بها ترامب ببرامج التقاعد، تشمل العقارات».

