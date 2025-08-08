تأسيس مجمع إريشا للتصنيع الذكي في رأس الخيمة

أبرمت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز»، شراكة استراتيجية، مع مجموعة رانا الهندية المتخصصة في مجال الإنشاءات، لإطلاق «مجمع إريشا للتصنيع الذكي» في إمارة رأس الخيمة، في خطوة تهدف إلى تعزيز قطاعي الصناعة والاستدامة في المنطقة.

وتمهد الشراكة الطريق لتوسيع عمليات شركة «إريشا إي موبيليتي»، التابعة للمجموعة، والمتخصصة في المركبات الكهربائية في منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا، مع دعم وتعزيز أعمالها القائمة في الهند.

وتم توقيع اتفاقية عقد الإيجار خلال حفل رسمي، تم تنظيمه في مركز كومباس للأعمال، بحضور الدكتور دارشان رانا رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب لشركة شركة إريشا، إي موبيليتي، وإيان هانت رئيس قطاع تجربة المتعاملين براكز.

وسيضم مركز إريشا للتصنيع الذكي، منشأة صناعية متطورة، تمتد على مساحة تبلغ 15 مليون قدم مربعة، في منطقة الغيل الصناعية، لدعم أكثر من 150 مشروعاً صناعياً، كما سيركز المركز على طرح تقنيات متقدمة، تشمل إنتاج المركبات الكهربائية والهيدروجينية والطاقة المتجددة، وتصنيع أشباه الموصلات.

وسيضم المشروع المتعدد الاستخدامات، مرافق صناعية وسكنية وتجارية وتعليمية وصحية ومالية، بالإضافة إلى مراكز مجتمعية، علاوة على ذلك، سيوفر المشروع مستشفيات وكليات طبية، ومراكز تسوق ومتاجر كبيرة، ومستودعات ومكاتب، ومراكز خدمات مجتمعية ومعاهد مالية.

وقال رامي جلاد الرئيس التنفيذي لمجموعة «راكز»، إن إمارة رأس الخيمة تواصل ترسيخ مكانتها قاعدة خصبة للابتكار التكنولوجي والتنمية المستدامة.