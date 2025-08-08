Al Bayan
غرفة رأس الخيمة تبحث تعزيز العلاقات مع أوغندا

التقى محمد مصبح النعيمي، رئيس غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، بمكتبه بمقر الغرفة، زاكي زانوم كيبيدي، سفير جمهورية أوغندا لدى الدولة، بحضور يوسف إسماعيل، رئيس اللجنة العليا لمؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب، والدكتور أحمد الشميلي، مدير عام الغرفة بالوكالة.

وتم بحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين غرفة رأس الخيمة وغرفة التجارة والصناعة الوطنية في أوغندا وآلية تنمية وتنشيط التبادلات التجارية والاستثمارية بين الطرفين، حيث استعرض كل منهما المزايا الخاصة بالمستثمرين في كل من رأس الخيمة وأوغندا، وأهمية فتح آفاق جديدة للمستثمرين من البلدين في عدد من القطاعات التجارية الحيوية.