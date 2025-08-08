1.3 مليار درهم صافي أرباح «أدنوك للتوزيع» النصفية

ارتفع صافي أرباح شركة «أدنوك للتوزيع» إلى 1.31 مليار درهم في النصف الأول من العام الجاري بنمو نسبته 12.2%، نظراً لربحية الأعمال الأساسية القوية وانخفاض تكاليف التمويل.

وبلغت الإيرادات خلال الفترة 17.11 مليار درهم بتراجع 2.4%، بفعل انخفاض في أسعار البيع نتيجة لانخفاض أسعار النفط الخام في النصف الأول من العام الجاري مقارنة مع النصف الأول 2024.

وبلغت الأرباح قبل احتساب الضريبة والفائدة والإطفاء والاستهلاك للنصف الأول من 2025 نحو 2.08 مليار درهم بزيادة 10% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، رغم تسجيل مكاسب مخزون أقل في النصف الأول من 2025 بلغت 147 مليون درهم مقارنة بمكاسب بلغت 249 مليون درهم تم تسجيلها في الفترة المقابلة من عام 2024.

وأعلنت الشركة تسجيل أعلى أداء نصف سنوي على الإطلاق لكميات الوقود المبيعة بلغت 7.62 مليارات لتر بزيادة قدرها 5.6% على أساس سنوي.

وتتوقع الشركة توزيع أرباح نقدية بقيمة 350 مليون دولار (1.3 مليار درهم) (10.285 فلوس للسهم الواحد) عن النصف الأول من العام الجاري في شهر أكتوبر المقبل، وذلك تماشياً مع سياسة توزيعات الأرباح المعتمدة.

وقال المهندس بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي لـ «أدنوك للتوزيع»: «تؤكد النتائج القوية التي حققتها الشركة خلال النصف الأول من عام 2025 نجاح تنفيذ استراتيجيتنا الخمسية للنمو للأعوام 2024 - 2028.

وسنستمر في ترسيخ مكانتنا في الأسواق لتحقيق نمو مستدام وطويل الأمد وعوائد مجزية لمساهمينا، من خلال تبني أحدث التقنيات، واستكشاف فرص جديدة لتعزيز الكفاءة التشغيلية، وتوسيع نطاق خدماتنا عالية الجودة لتصل إلى عدد أكبر من المجتمعات».

وشهد قطاع التجزئة غير الوقود نمواً مضاعفاً، حيث ارتفع إجمالي أرباح القطاع بنسبة 14.9% على أساس سنوي، كما ارتفع عدد المعاملات بنسبة 10.4% على أساس سنوي خلال النصف الأول من العام. كما شهد برنامج «مكافآت أدنوك»، وهو برنامج ولاء العملاء ، نمواً بنسبة 19.5% على أساس سنوي ليصل عدد أعضائه إلى 2.5 مليون تقريباً.

وخلال النصف الأول، استمر التوسع الاستراتيجي لشبكة محطات الخدمة بإضافة 47 محطة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد المحطات إلى 940 محطة تقريباً. وتتركز غالبية المحطات الجديدة في السعودية.

حيث تضاعف عدد المحطات في المملكة على أساس سنوي، من 69 إلى 140 محطة خدمة. كما راجعت الشركة خطة توسعها لرفع عدد المحطات المستهدفة إلى ما بين 60 و70 محطة جديدة بحلول نهاية عام 2025، منها ما بين 50 و60 محطة في السعودية.

توزيعات الأرباح

وتخطط الشركة لتوزيع أرباح سنوية تبلغ 700 مليون دولار (أي 20.57 فلساً للسهم)، أو 75% من صافي الأرباح – أيهما أعلى – حتى عام 2028، حيث تمثل هذه التوزيعات عائداً سنوياً يبلغ 6% تقريباً.

وذلك بناءً على سعر السهم البالغ 3.70 كما في 6 أغسطس 2025، ومن المتوقع أن تقوم الشركة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 350 مليون دولار عن النصف الأول من عام 2025 في أكتوبر المقبل، بعد الحصول على موافقة مجلس الإدارة.