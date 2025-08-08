«أراد» ترسي عقداً إنشائياً بقيمة 618 مليون درهم

أرست شركة «أرادَ» عقداً إنشائياً بقيمة 618 مليون درهم، لتشييد منتجع أنانتارا الشارقة، وأنانتارا الشارقة رزيدنسز، الوجهة الجديدة الواقعة على شاطئ الحيرة في إمارة الشارقة.

وتم تكليف شركة إنترماس للهندسة والمقاولات بتنفيذ الأعمال الإنشائية للمشروع، خلال فترة زمنية تمتد إلى 24 شهراً، حيث تم الانتهاء من أعمال تجهيز الموقع والأساسات، فيما تتواصل الأعمال الإنشائية في المشروع الذي سيضم فندقاً فاخراً من فئة خمس نجوم، بالإضافة إلى 128 وحدة سكنية راقية، تحمل علامة «أنانتارا» التجارية.

وتتولى شركة «أرادَ» تطوير المشروع، في حين ستتولى فنادق «ماينور» تشغيل كل من منتجع أنانتارا الشارقة، وأنانتارا الشارقة رزيدنسز، واللذين يتميزان بتصميم معماري فريد، يشمل بوابة رئيسة مصمّمة لتتبع مسار الشمس.

ويقام المشروع في الركن الشمالي الشرقي من شاطئ الحيرة، الذي يعد من أبرز الوجهات السياحية في الإمارة، ويضم واجهة شاطئية تمتد على طول 3.5 كيلومترات، بالإضافة إلى مرافق ترفيهية متنوعة، تشمل مسارات للجري وركوب الدراجات الهوائية، ومجموعة من المطاعم والمقاهي الراقية.

وقال أحمد الخشيبي الرئيس التنفيذي للمجموعة في شركة أرادَ، إن إرساء هذا العقد خطوة محورية نحو تطوير واحدة من أبرز الوجهات الفاخرة على الساحل الشمالي لإمارة الشارقة.

مشيراً إلى أن المشروع يسهم في تعزيز جاذبية الإمارة لدى الزوار الدوليين، ومالكي المنازل الباحثين عن أسلوب حياة راقٍ على الواجهة البحرية. ويمثل منتجع أنانتارا الشارقة، وأنانتارا الشارقة رزيدنسز، أول حضور لعلامة أنانتارا الفندقية في الشارقة.