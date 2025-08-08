مجلس إدارة «الشارقة القابضة» يناقش البيانات المالية والتشغيلية

عقد مجلس إدارة شركة الشارقة القابضة، الاجتماع الثاني من العام الجاري 2025، برئاسة وليد الصايغ، رئيس مجلس إدارة الشارقة القابضة، لمناقشة العمليات التشغيلية، والبيانات المالية.

والدراسات المستقبلية، بهدف النهوض بمشاريع الشارقة القابضة، وتحقيق إيرادات مستدامة من خلال عمليات الشركة ضمن سلسلة «متاجر»، والمشروع العقاري «مشروع الزاهية».

وقال وليد الصايغ: «شراكتنا مع مجموعة ماجد الفطيم تفتح آفاقاً جديدة لتبادل الخبرات وتطوير نماذج الأعمال المبتكرة، وتُسهم في تعزيز القدرة التنافسية لمشاريعنا العقارية والتجارية، بما يواكب تطلعات الشارقة، ويخدم رؤيتها الاقتصادية بعيدة المدى».

وقال وليد الهاشمي، الرئيس التنفيذي للشركة: «نلتزم بوضع الإنسان في قلب كل مشروع ومبادرة. ويأتي هذا التوجّه تحقيقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وترسيخ جودة الحياة كمحور أساسي للتنمية.

ونعمل بشكل استباقي على تطوير بيئة خدمية تلبّي احتياجات المجتمع».