«الموانئ والجمارك» تطلق حملة توعية حول التزوّد الآمن بالوقود

أعلنت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، ممثلة في سلطة موانئ دبي، إطلاق حملة توعية شاملة تستهدف تعزيز السلامة والالتزام باللوائح المنظمة لعمليات التزوّد بالوقود للسفن العاملة في موانئ دبي.

وأكد الكابتن إبراهيم البلوشي، المدير التنفيذي لسلطة موانئ دبي على الجهود التي تبذلها السلطة للحفاظ على البيئة البحرية بموانئ الإمارة وضمان أعلى معايير السلامة التشغيلية في القطاع البحري، من بينها إطلاق حملة توعوية للسفن وشركات التزويد بالوقود لتعريفهم باللوائح المنظمة لعمليات التزوّد بالوقود بهدف تعزيز ثقافة السلامة والالتزام التام بالتعليمات التي تسهم في استدامة القطاع البحري وتفادي المخاطر البيئية المحتملة.

وأوضح أن الحملة تأتي في ظل أهمية عملية التزوّد بالوقود كجزء حيوي وأساسي بتشغيل السفن إلا أن التعامل غير السليم معها قد يؤدي إلى حوادث تلوث بيئية خطيرة، تترتب عليها تكاليف مالية باهظة، تشمل الغرامات القانونية والدعاوى القضائية، إلى جانب نفقات التنظيف التي قد تصل إلى ملايين الدراهم، ما يؤثر سلباً بالبيئة البحرية وبالعمليات التجارية المرتبطة بها.

ودعا البلوشي الشركاء والعاملين بالقطاع البحري إلى التعاون بتبنّي أفضل الممارسات العالمية للحفاظ على سلامة الأفراد والمنشآت والالتزام الكامل بلوائح التزوّد بالوقود.