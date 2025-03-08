"إكبا" يودع بذورا إماراتية في القبو العالمي بالنرويج

أودع المركز الدولي للزراعة الملحية "إكبا"، 315 عينة وراثية من 110 أنواع نباتية، منها شجرة الغاف، في القبو العالمي للبذور بسفالبارد في النرويج، ليكون أول مركز بحثي من الإمارات والخليج العربي يشارك في هذه المبادرة العالمية لحفظ الموارد الزراعية وضمان استدامة المحاصيل المقاومة للمناخ.

وقالت الدكتورة طريفة الزعابي المدير العام "لإكبا"، إن هذه الخطوة تمثل إنجازا علميا وإستراتيجيا يهدف إلى تأمين الإرث الزراعي للأجيال القادمة، مشيرةً إلى أن هذه البذور تمثل ثمرة عقود من الأبحاث في تربية النباتات والتكنولوجيا الحيوية والتكيف البيئي.

وأضافت أن بنك الجينات في "إكبا"، يضم أكثر من 17,000 عينة وراثية من 325 نوعا نباتيا، ما يجعله من بين أهم بنوك الجينات العالمية المتخصصة في المحاصيل المقاومة للجفاف والملوحة والحرارة، مؤكدة أن إيداع هذه البذور في القبو العالمي للبذور يعزز الأمن الغذائي العالمي ويدعم الجهود البحثية لإيجاد حلول زراعية مستدامة.

ويعد القبو العالمي للبذور، الواقع على بعد 1,300 كيلومتر من القطب الشمالي، من أكثر المنشآت أمانا لحفظ الموارد الوراثية الزراعية، حيث يحتوي على أكثر من 1.3 مليون عينة من 6,200 نوع نباتي، ما يجعله بمثابة "كبسولة زمنية"، لحماية المحاصيل من التغير المناخي والكوارث الطبيعية والأزمات العالمية.