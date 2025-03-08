«إس آند بي»: 20 % نمواً متوقعاً لقطاع التأمين الإماراتي في 2025

توقعت وكالة «ستاندرد آند بورز جلوبال» للتصنيفات الائتمانية أن يحافظ قطاع التأمين في الإمارات على آفاق نمو إيجابية خلال 2025، مع إمكانية تحقيق نمو بين 10 و20%، بعد أن سجل القطاع نمواً بنحو 20% العام 2024.

وأشارت الوكالة إلى أن الأسواق التأمينية في دول الخليج الأخرى ستشهد أيضاً ظروف نمو مواتية، حيث تتراوح معدلات النمو المتوقعة بين 5 و15% وفقاً لظروف كل دولة.

وقال أمير موجيك، مدير تصنيفات التأمين لدى «إس آند بي»، في تصريح لـ «وام»: «إن الرقمنة تعد عاملاً رئيسياً في تعزيز تجربة العملاء ونمو قطاع التأمين»، مشيراً إلى أن شركات التأمين الكبرى في الإمارات تستثمر بشكل متزايد في الأتمتة والتحول الرقمي بهدف تحسين الكفاءة التشغيلية وتعزيز التنافسية في السوق.