«جي إم جي» تؤكد التزامها بدعم أهداف الأمن الغذائي لدولة الإمارات

دبي ــ البيان

أكد محمد باقر، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «جي إم جي» التزام الشركة بدعم أهداف الأمن الغذائي لدولة الإمارات وتعزيز أنظمة الإنتاج الغذائي المستدامة.

وقال في بيان صحفي: يُشكل التزامنا تجاه دعم التصنيع المحلي أحد الركائز الأساسية التي تقوم عليها هذه المنهجية؛ فبفضل منشآت الإنتاج الستة المتطورة التابعة للمجموعة في دبي، والتي يدعمها مركز للبحث والتطوير ومختبر أغذية، نضمن أن تكون النسبة الأكبر من المنتجات التي يجدها المستهلكون على أرفف المتاجر مُنتجة في الإمارات. وبالتالي، فإننا لا نسهم في تعزيز الأمن الغذائي فحسب، بل ندعم النمو الاقتصادي من خلال توفير فرص عمل، ودعم سلاسل التوريد المحلية وتشجيع المبادرات الحكومية مثل استراتيجية «اصنع في الإمارات».

وتابع: بالإضافة إلى ذلك، نجحنا من خلال عمليات الاستحواذ المهمة على شركة «أسواق» والعمليات الإقليمية لبعض العلامات التجارية التابعة لمجموعة «جروب كازينو» في ترسيخ دورنا المحوري في قطاع الأغذية الإماراتي، مما يسهم في نمو الإنتاج المحلي وتطوير البنية التحتية لقطاع التجزئة.

وأضاف: كما نعمل على تطوير أنظمة إنتاج غذائي مستدامة عبر اعتماد تقنيات حديثة لتعزيز التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد. وفي الوقت نفسه، نسعى لصياغة مفهوم جديد لتجربة التجزئة من خلال تحويل علاماتنا التجارية من مجرد منتجات على أرفف المتاجر إلى تجارب تفاعلية وممتعة للمستهلكين. وقد نفذنا هذه الرؤية بالفعل خلال معرض جلفود 2025 من خلال إقامة عرض تفاعلي لتجربة البيع بالتجزئة، تَضَمَّن تنظيم فعاليات للعلامات التجارية وركناً للوجبات الخفيفة، حيث استمتع الزوار بتجربة منتجات «فارم فريش» كقطع «الناجت» والدجاج المقرمش بأنفسهم. وقال إنه من خلال استراتيجياتنا الطموحة للنمو والابتكار المستدام، مما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي، ويدعم النمو الاقتصادي، ويرسخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز للابتكار في صناعة الأغذية.

وقال إننا نولي دائماً اهتماماً كبيراً لاستباق التغيرات في سلوكيات المستهلك، سواء كان ذلك يتعلق بالزيادة في الطلب على الوجبات الخفيفة الغنية بالبروتين، أو المشروبات الوظيفية، أو النكهات المستوحاة من ثقافات متنوعة.

وقد استندت مشاركتنا في معرض جلفود 2025 إلى ثلاثة محاور رئيسية: التأكيد على التزامنا بالتصنيع المحلي والأمن الغذائي، والتوسع في القطاعات التي تنطوي على فرص نمو واعدة، وابتكار تجربة جديدة للمستهلك مع العلامات التجارية الغذائية. كما شهدت مشاركتنا في المعرض هذا العام تقديم ابتكارات جديدة مثل مجموعة «فارم فريش ألترا كريسبي»، التي تستهدف سوق الألعاب الإلكترونية المزدهر في المنطقة، ومشروب «بي بيرلي» الإلكتروليتي الذي يلبي احتياجات المستهلكين النشطين. ويعكس إطلاق هذه المنتجات الجديدة قدرتنا على استشراف الاتجاهات الناشئة والاستجابة لها بفعالية، مما يضمن بقاء شركتنا في طليعة التحولات التي يشهدها على القطاع.

كما ساهمت التجارب المتعلقة ببيع التجزئة التي قدمناها خلال مشاركتنا في معرض جلفود في تأكيد التزامنا المستمر بتوفير تجارب تفاعلية ومبتكرة للمستهلكين. فإن جميع خطواتنا، بدءًا من تصور الفكرة وصولًا إلى تنفيذها، تركز بشكل أساسي على تحسين الجودة، وتعزيز سهولة وصول المنتجات للمستهلكين، وضمان ملائمة منتجاتنا مع المشهد الغذائي دائم التغير.

وحول أبرز الاتجاهات التي تُشكل قطاع الأغذية والمشروبات حالياً، قال: تُعد الشفافية، وأنظمة التغذية الوظيفية، وابتكار المنتجات القائم على نمط الحياة، من أبرز العوامل التي تحدد مستقبل صناعة الأغذية والمشروبات؛ حيث أصبح المستهلكون اليوم يبحثون عن أشياء تتجاوز المذاق الشهي، مثل التعرف على مكونات المنتجات، وفوائدها الغذائية، ومدى ملاءمتها لأنماط حياتهم اليومية. تلبيةً لهذا الطلب، أطلقنا رقائق البروتين «شناكس»، وهي وجبات خفيفة غنية بالبروتين ومصنوعة بالكامل من صدور الدجاج، وهو ما يتماشى مع الطلب المتزايد على المنتجات المصنوعة من مواد صحية، والأغذية الوظيفية. وقد لاقت رقائق «شناكس»، التي تم ترشيحها للفوز بجائزة جلفود للابتكار 2025، نجاحاً كبيراً؛ ونعمل حالياً على توسيع نطاقها بإضافة نكهتين جديدتين – الكاتشب والجبن – للوصول إلى شريحة أوسع من المستهلكين.