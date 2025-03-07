ماكاو تختتم جولة سياحية ناجحة في دبي

اختتم مكتب السياحة الحكومي لماكاو (MGTO) بنجاح جولته الترويجية في دبي، الإمارات العربية المتحدة، التي أقيمت الأسبوع الماضي بتاريخ 27 فبراير 2025، في فندق العنوان دبي مول. وقد استقطب الحدث أعداداً كبيرة من المتخصصين في تجارة السفر ورواد الأعمال وأصحاب المصلحة في القطاع، حيث قدم الحدث منصة مهمة للترويج لماكاو بوصفها وجهة سفر مثالية للسفر والترفيه والعمل، بالإضافة إلى تعزيز التعاون والعلاقات التجارية بين قطاعات صناعة السفر والسياحة في كل من ماكاو والإمارات العربية المتحدة.

تضمنت الجولة الترويجية اجتماعات مجدولة، وشكّلت فرصة للتواصل بين أبرز اللاعبين في القطاع، وركزت على العروض الفريدة والتجارب الاستثنائية التي تقدمها ماكاو في مجال السفر العائلي، والسياحة الثقافية، والرفاهية، والمغامرة. وقد أتيحت للحضور فرصة التواصل بشكل مباشر مع ممثلي مكتب السياحة الحكومي في ماكاو والشركاء الآخرين، واكتساب رؤى أعمق حول تجارب السفر والسياحة المتنوعة في ماكاو.

وقال تشنغ واي تونغ، نائب مدير مكتب السياحة الحكومي في ماكاو: «نحن سعداء جداً بنجاح جولتنا في دبي. لقد وفر هذا الحدث فرصة ممتازة لتسليط الضوء على معالم ماكاو الفريدة والعروض الاستثنائية والتجارب التي لا تضاهى أمام اللاعبين الرئيسيين في قطاع صناعة السفر في الإمارات العربية المتحدة، ولقد أكدت زيارتنا والعرض الترويجي الذي قمنا بتنظيمه في دبي التزامنا بتعزيز العلاقات مع سوق الإمارات العربية المتحدة والمنطقة».

وأضاف تشنغ واي تونغ: «مع ثماني رحلات مباشرة من دبي إلى مدن صينية عديدة تتصل بماكاو، سنعمل على تعزيز مكانة ماكاو وجهة رائدة للسفر بقصد الترفيه وسياحة الأعمال، من خلال مبادرات وشراكات جديدة ليس فقط في الإمارات العربية المتحدة، ولكن أيضاً في جميع دول مجلس التعاون الخليجي». كما تضمن الحدث أيضاً عرضاً ثقافياً قدم للحضور لمحة عن تراث ماكاو وتاريخها الغني.

وسلّط الحدث الضوء على جاذبية ماكاو المتنامية لدى المسافرين من دولة الإمارات والمنطقة، حيث استعرض العروض الترويجية الخاصة بخيارات تناول الطعام الحلال، وسفر المؤتمرات والمعارض، وخدمات الرعاية الصحية، والإقامة ذات الخمس نجوم المصممة لتلبية احتياجات جميع المسافرين، بمن في ذلك القادمون من الشرق الأوسط. كما تم إطلاق دليل سفر حديث الإصدار باللغتين العربية والإنجليزية، تم تطويره بالتعاون مع شركة Halaltrip، لمساعدة الزوار في التخطيط لرحلتهم المثالية إلى ماكاو.

وقد أتاحت الجولة الترويجية في دبي فرصة ثمينة لماكاو لتعزيز الروابط مع شركاء صناعة السفر الرئيسيين في دولة الإمارات والمنطقة، وخلق فرص جديدة للتعاون في قطاعي السياحة والأعمال، كما سمح الحدث بالتواصل الهادف بين المتخصصين في السفر وأصحاب المصالحة المحليين وممثلي ماكاو، للمساعدة في إنشاء شراكات تجارية جديدة وخلق فرص تعاون تساعد في تعزيز السياحة من دولة الإمارات والمنطقة إلى ماكاو.

خلال الحدث، استعرض مكتب السياحة الحكومي لماكاو التنوع السياحي المذهل الذي تتمتع به ماكاو، بما في ذلك مواقع التراث العالمي لليونسكو، والتسوق من الطراز العالمي كمناطق التسوق الثقافية، والإقامة الفاخرة، والهوية المميزة التي تجعل من ماكاو وجهة فريدة للمسافرين من دولة الإمارات. وقد تعرف الحضور، وكذلك الصحافة المحلية والإقليمية، على المزيد حول ماكاو وفنادقها الحائزة جوائز عالمية، بما في ذلك 24 فندقاً من فئة الخمس نجوم معترفاً بها من قبل جوائز فوربس 2025 المرموقة، في تأكيد على مكانة ماكاو بوصفها وجهة عالمية في مجال الضيافة والسفر والسياحة.

كما سلط مكتب السياحة الحكومي لماكاو أثناء الحدث الضوء على «برامج تحفيز السفر» لتشجيع السفر المتخصص، بما في ذلك الرحلات التحفيزية، وحفلات الزفاف، والمجموعات الطلابية، والسياحة الرياضية، حيث تهدف هذه البرامج المصممة بعناية إلى جذب جميع فئات المسافرين من دولة الإمارات، وتوفير فرص جديدة لوكلاء السفر والشركات لتوسيع نطاق وصول ماكاو إلى جمهور أوسع في دولة الإمارات والمنطقة.

تواصل ماكاو تعزيز مكانتها مركزاً عالمياً رئيسياً للسياحة والترفيه، حيث تقدم مجموعة من التجارب التي تناسب مختلف فئات المسافرين، ومن خلال مركزها التاريخي المدرج على قائمة التراث العالمي لليونسكو، إضافة إلى مكانتها كذلك لدى اليونسكو بوصفها مدينة إبداعية في مجال فن الطهي، تواصل ماكاو العمل على جذب المسافرين من دولة الإمارات والباحثين عن السفر العائلي والسفر بهدف التبادل الثقافي وفخامة الضيافة.

ومن المقرر أن تجذب ماكاو المزيد من الزوار من دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي على نطاق أوسع في الأشهر المقبلة، وذلك بفضل الفعاليات المثيرة المخطط لها في عام 2025، بما في ذلك مهرجان ماكاو الدولي للفنون، ومسابقة ماكاو الدولية للألعاب النارية، ومعرض آرت ماكاو: بينالي ماكاو الدولي للفنون، وغيرها الكثير.