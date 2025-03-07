الإمارات العالمية للألمنيوم توظف 110 إماراتيات في 2024



احتفلت «الإمارات العالمية للألمنيوم» باليوم العالمي للمرأة عبر إطلاق لافتات السلامة في مواقعها، والتي تحمل رموزاً تمثل النساء والرجال على حد سواء، في حين وظفت الشركة 110 إماراتيات خلال 2024.

وتم اعتماد اللافتات الجديدة في المرافق الصناعية التابعة لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم بهدف تعزيز دور المرأة في قطاعات الصناعات الثقيلة. وتتوفر تصاميم هذه اللافتات الجديدة لأي شركة صناعية ترغب في استخدامها اقتداءً بنهج الإمارات العالمية للألمنيوم من أجل دعم التنوع والشمولية في القطاع الصناعي.

وتعد اللافتات الجديدة أحدث مبادرة من مبادرة «اكسري الحواجز»، التي تهدف إلى إلهام المواهب الشابة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات لاتباع خطى الكوادر النسائية الرائدة التي أسهمت في نمو قطاعات الصناعات الثقيلة في الدولة.

وتعزز المبادرة المساواة بين الجنسين في الصناعات التي يسيطر عليها الرجال بشكل تقليدي، ما يعكس التزام الشركة بتحقيق شعار يوم المرأة العالمي لهذا العام «تسريع وتيرة التقدم».

ويضم فريق شركة الإمارات العالمية للألمنيوم أكثر من 670 امرأة في دولة الإمارات، وتشغل أكثر من 305 نساء منهن وظائف في العمليات التشغيلية. وتهدف الشركة إلى زيادة نسبة النساء في المناصب الإشرافية إلى 25% في نهاية 2025، مقارنة بنحو 23.3% حالياً، وتتطلع الشركة إلى أن يصل إجمالي نسبة النساء في جميع مناصب الشركة إلى 15% بحلول 2026.

وقامت الإمارات العالمية للألمنيوم بتوظيف 110 مواطنات إماراتيات في 2024، ما يمثل أكثر من نصف إجمالي المواطنين الذين تم توظيفهم في الشركة خلال هذا العام.

ثقافة الشمولية

وقال عبدالناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي للشركة: «تعمل الإمارات العالمية للألمنيوم على ترسيخ ثقافة الشمولية باعتبارها ركيزة أساسية لتعزيز النجاح والابتكار، ولذلك نلتزم ببناء بيئة عمل تحتضن جميع المواهب دون تمييز، إيماناً بدور التنوع في تعزيز الأداء ومن أجل استقطاب أفضل المواهب التي نحتاج إليها لدعم نمو في القطاع الصناعي في المستقبل».

تم إطلاق مبادرة «اكسري الحواجز» في يوم المرأة الإماراتية في عام 2024، والتي تركز على صانعات التغيير في قطاع الصناعات الثقيلة من خلال تسليط الضوء على التجارب الفريدة للكوادر النسائية القيادية التي أسهمت في تطوير القطاع الصناعي في الإمارات.

المواهب الطموحة

وفي يناير 2025، قامت الإمارات العالمية للألمنيوم بالتعاون مع كلية الهندسة بجامعة الإمارات العربية المتحدة باستضافة فعالية خالصة للتواصل مع المواهب الطموحة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، التقت من خلالها صانعات التغيير من الإمارات العالمية للألمنيوم وستراتا بالطالبات وتبادلوا معهن تجاربهن الملهمة في مجال الصناعات الثقيلة.

وأوكلت الإمارات العالمية للألمنيوم إلى الفنانتين الإماراتيتين فاطمة الحمادي ووصال آل علي مهمة تصميم جدارية خاصة تم تقديمها إلى الجامعة لتكون رمزاً ملهماً لدور المرأة في الصناعات الثقيلة.