‏«أبوظبي الإسلامي» يتيح تأجيل سداد قسط واحد على التمويل الشخصي خلال رمضان



أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي عن تأجيل قسط شهري لمتعامليه في التمويل الشخصي، خلال شهر رمضان المبارك، حيث تأتي المبادرة السنوية ضمن التزام المصرف المستمر بتقديم حلول مالية مرنة، تهدف لدعم الرفاه المالي للمتعاملين، وتساعدهم في إدارة أموالهم خلال الشهر الفضيل.

وكان مصرف أبوظبي الإسلامي أول مصرف في دولة الإمارات يطلق هذه المبادرة، التي أصبحت تقليداً سنوياً خلال الشهر الكريم، حيث يقدم المصرف في كل عام مرونة في السداد على التمويل، في إطار جهوده لدعم المتعاملين في إدارة الاحتياجات المالية وإدارة النفقات المالية.

ويمكن للمتعاملين الاشتراك في برنامج تأجيل السداد من خلال تطبيق مصرف أبوظبي الإسلامي الحائز الجوائز، حيث يحصل المتعاملون الذين يتقدمون لطلب التأجيل على إشعار فوري يفيد بتأجيل القسط، ما يضمن تجربة سلسة وخالية من المتاعب. وللاستفادة من خيار التأجيل يجب على المتعاملين أن يكونوا ملتزمين بسداد الأقساط الشهرية بشكل منتظم، وأن يكون راتبهم محولاً إلى المصرف.

ويولي «أبوظبي الإسلامي» اهتماماً كبيراً بعملائه الذين يعتبرهم شركاء له، حيث يحرص على توفير خيارات مرنة لهم. وتأتي المبادرة انطلاقاً من التزامنا المستمر بتزويد عملائنا بمنتجات وخدمات تساعدهم على إدارة مواردهم المالية بفعالية وكفاءة، وبالتالي تخفيف المصاريف المالية خلال شهر رمضان الكريم وفترة العيد.

ويتمتع مصرف أبوظبي الإسلامي بسجل حافل من مبادرات المسؤولية المجتمعية للشركات لتعزيز وتعظيم مساهمته في المجتمع، وخاصة في شهر رمضان المبارك. وكجزء من مبادرات «أبوظبي الإسلامي» الرمضانية سيوزع المصرف صناديق إفطار قبل صلاة المغرب في مواقع مختلفة في أنحاء الإمارات.