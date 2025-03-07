برنامج حافل بالتجارب المميزة والحصرية في دبي خلال رمضان





تجمع حملة رمضان في دبي، التي تنظمها براند دبي، الذراع الإبداعي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، بالشراكة مع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة ومجموعة من الجهات الحكومية والخاصة، العائلات والأصدقاء لقضاء أجمل الأوقات والاحتفاء بقيم الترابط والتكاتف حتى 30 مارس، حيث يمكن لسكان المدينة وزوارها الاستمتاع بتجارب لا تُنسى، من الفعاليات الترفيهية والثقافية، وتجارب الإفطار، إلى جانب الألعاب النارية المبهرة في عطلات نهاية الأسبوع، والأسواق الموسمية المزدحمة، وغيرها الكثير. ويسهم الطقس المعتدل بدبي في توفير أجواء مثالية تتيح للسكان والزوّار قضاء أمتع الأوقات خلال شهر رمضان المبارك.

الألعاب النارية

وتتألق دبي خلال شهر رمضان هذا العام مع عروض الإضاءة والألعاب النارية المبهرة،والفعاليات الثقافية والترفيهية المميزة وتضيء عروض الألعاب النارية المقدمة من مجموعة الزرعوني سماء المدينة يوم السبت من كل أسبوع، حيث تُقام في منطقة السيف يوم 8 مارس، يليها دبي فستيفال سيتي مول يوم 15 مارس، قبل أن يُقام العرض الختامي في جزيرة بلوواترز وذا بييتش مقابل جميرا بيتش ريزيدنس 22 مارس، فيما يمكن لزوار القرية العالمية الاستمتاع بمشاهدة عروض الألعاب النارية يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع الساعة 10 مساءً.

وتضيء فعالية أطياف رمضانية منطقة السيف، ودبي فستيفال سيتي مول، ومسجد أحمد الحباي في الخوانيج، حيث تقدم مجموعة من العروض الضوئية والصوتية المذهلة التي تعبر عن جوهر الشهر الكريم.

ويمكن لسكان المدينة وزوارها الاستمتاع بالعروض الثقافية والترفيهية مثل "بو طبيلة"، بالإضافة إلى عروض عازفي العود والقانون خلال عطلات نهاية الأسبوع في منطقة السيف، وذا أوتلت فيليدج، وجزيرة بلوواترز، وسيتي سنتر مردف، ومول الإمارات، ودبي فستيفال سيتي مول، وقرية حتا التراثية.

الأسواق الخارجية والتجارب المجتمعية النابضة بالحياة

الأسواق الليلية

وتعد الأسواق الليلية الرمضانية وجهات مثالية لاستكشاف المنتجات المذهلة والهدايا الحصرية، حيث تنطلق الدورة الأولى من فعالية رمضان آت ذا بارك هذا العام لتقدم احتفالات مميزة على مسرح حديقة زعبيل من 6 وحتى 23 مارس، بالإضافة إلى تجارب إفطار وسحور رائعة من عربات الطعام، والمأكولات الشعبية، إلى حلويات رمضان، والقهوة الطازجة، يكملها تجربة إطلاق مدفع الإفطار عند غروب الشمس من شرطة دبي يوم 6 مارس، ومنافذ البيع بالتجزئة، وعروض ثقافية مميزة، وعروض ترفيهية مبهرة تناسب جميع أفراد العائلة، وفعاليات رياضية، وألعاب، ولقاء شخصيتي مدهش ودانة المحبوبتين، والكثير من الأنشطة والتجارب الأخرى في أجواء خارجية ممتعة.

وعاد مهرجان شارع المأكولات في رمضان في دورته الثالثة ليحول منطقة "الشيخ حمدان كولوني" بالكرامة إلى مركز نابض بالحياة للثقافة والمأكولات من 6 وحتى 23 مارس، مع أكثر من 55 مطعماً مشاركاً تنتشر عبر 5 مناطق مختلفة، وتقدم تشكيلة من مأكولات جنوب الهند وآسيا في أجواء احتفالية مناسبة للعائلات مليئة بالموسيقى الحية، وفناني الرسم بالحناء، والخط العربي، والرسوم الكاريكاتورية، والفنانين المتجولين. ويفتح المهرجان أبوابه يومياً أمام جميع الزوار حتى الساعة 2 بعد منتصف الليل.

رمضان في حتا

وتقدم فعالية ليالي رمضان في حتا، التي تنظمها دبي للثقافة، تجربة لا تنسى للأصدقاء والعائلات وعشاق الطعام والرياضة حتى 15 مارس، وذلك من خلال مزيج رائع من الفنون الشعبية، وتجارب التسوق، والمسابقات الممتعة، مع إطلالة رائعة على جبال الحجر. وتفتح الفعالية أبوابها لاستقبال الزوار يومياً من الساعة 9 وحتى 11 مساءً خلال أيام الأسبوع.

وتشمل الأسواق الأخرى التي يمكن زيارتها والاستمتاع بما تتضمنه فعالية حي رمضان في مدينة إكسبو دبي، والتي تستمر حتى 27 مارس، وروائع رمضان في القرية العالمية، وسوق رمضان في تراس بلازا الشهير في جميرا أبراج الإمارات من 8 وحتى 23 مارس، وسوق رايب ماركت في حديقة أكاديمية شرطة دبي بمنطقة أم سقيم يوم السبت من كل أسبوع.

نكهات رمضان

يمكن لسكان دبي وزوارها الاستمتاع بتشكيلة واسعة من المأكولات المحلية والأطباق العالمية خلال شهر رمضان المبارك، والتي تضم خيارات متنوعة من وجبات الإفطار والسحور اللذيذة التي تلبي احتياجات الجميع، وذلك داخل المطاعم أو الخيام الرمضانية التي تنتشر في مختلف أنحاء المدينة.

كما تقدم المدينة تجارب فريدة من نوعها لتناول الطعام، تشمل تجربة الإفطار الإماراتي الأصيل تحت أضواء النجوم في مزرعة "Camel Uschi" التي تستمر حتى 30 مارس، وتجمع بين الضيافة الإماراتية الأصيلة، والأجواء الصحراوية الرائعة في دبي، وتمنح الزوار حرية الاختيار بين تناول الطعام في البيئة الصحراوية تحت النجوم أو داخل خيام بدوية مصممة خصيصاً لهذه التجربة ومزينة بالمفروشات العربية التقليدية والوسائد المريحة. ويستضيف مركز الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للتواصل الحضاري تجربة إفطار خاصة حتى 28 مارس في منطقة الفهيدي التاريخية الشهيرة، حيث يمكن لسكان المدينة وزوارها الاستمتاع بإفطار تقليدي، يليه جولة في المسجد، وتجربة بدوية رائعة مع الصقور، وتجمع رمضاني ممتع مع ألعاب الطاولة والمرطبات، وفرصة زيارة البيت التراثي الخاص بالمركز الذي جرى تصميمه لإحياء الثقافة والتراث التقليدي لدبي.

تجارب حصرية



وتشمل التجارب الحصرية الأخرى جولة إفطار أسواق دبي من تنظيم شركة "فراينج بان أدفنتشرز"، والتي تأخذ عشاق الطعام في جولة عبر أسواق دبي القديمة، حيث يجتمع 2500 شخص كل مساء لتناول الإفطار الجماعي، يلي ذلك التوقف عند مخبز محلي في قلب سوق التوابل، ثم يتم اختتام التجربة برحلة عبر الخور لتناول وجبة عائلية تقليدية في مطعم إماراتي تأسس في ستينيات القرن الماضي.



تجارب الافطار



ويمكن لسكان دبي وزوارها الاستمتاع بتجربة الإفطار من منازلهم مع تطبيق Zomato الذي يقدم تشكيلة حصرية من وجبات الإفطار والسحور من أكثر من 500 مطعم ووجهة على مستوى المدينة، بالإضافة إلى فرصة الحصول على تخفيض بنسبة 50 % عند تناول الطعام داخل المطاعم المشاركة.

ويمكن لسكان دبي وزوارها الاستمتاع بتجربة الإفطار من منازلهم مع تطبيق Zomato الذي يقدم تشكيلة حصرية من وجبات الإفطار والسحور من أكثر من 500 مطعم ووجهة على مستوى المدينة، بالإضافة إلى فرصة الحصول على تخفيض بنسبة 50 % عند تناول الطعام داخل المطاعم المشاركة.

عروض حصرية وفعاليات داخل مراكز التسوق



عروض التجزئة



وتقدم الأسواق ومراكز التسوق في مختلف أنحاء المدينة مجموعة من العروض الحصرية للبيع بالتجزئة خلال شهر رمضان المبارك، وتظل جميعها مفتوحة وتعمل كالمعتاد خلال النهار مع تمديد ساعات العمل إلى بعد منتصف الليل. وسيحصل المتسوقون على 10 أضعاف الاسترداد النقدي عبر تطبيق شير، إلى جانب فرصة ربح جائزة أسبوعية تشمل نقاط شير بقيمة 50000 درهم، عند إنفاق 300 درهم أو أكثر في مول الإمارات، أو سيتي سنتر مردف، أو سيتي سنتر ديرة، ومسح فاتورة الشراء عبر التطبيق. فيما تجمع فعالية رمضان في فستيفال باي التي تُقام في دبي فستيفال سيتي مول، بين الثقافة، والترفيه، والتسوق يومياً من الساعة 6 مساءً وحتى 12 منتصف الليل، وذلك من خلال متاجر التجزئة الموسمية، وعربات الطعام، والفعاليات الترفيهية، والأنشطة الثقافية مثل الرسم بالحناء والخط، وعرض "تخيل" المذهل، بالإضافة إلى حملة "أنفق واربح" التي تتيح الفوز ببطاقات هدايا بقيمة 10000 درهم.



ويمكن لزوار سيتي ووك الاستمتاع بالفعاليات الترفيهية مرتين يومياً من الأربعاء إلى الأحد في رمضان هذا العام، بدءاً من الساعة 9 مساءً. كما يمكن للأصدقاء والعائلات أيضاً الاستمتاع بالعديد من تجارب الإفطار والسحور والاحتفالات المجتمعية في مجموعة من أروع الوجهات على مستوى المدينة، بما في ذلك منطقة السيف، وممشى الخوانيج، وبوكس بارك، وجزيرة بلوواترز، وذا بييتش مقابل جميرا بيتش ريزيدنسوتزداد روعة الاحتفالات بشهر رمضان هذا العام مع مجموعة من العروض الترويجية الحصرية والتخفيضات المذهلة والجوائز الرائعة التي تقدمها المتاجر في مختلف أنحاء المدينة.



جوائز قيمة



وسيحظى 40 متسوقاً من سعداء الحظ بفرصة الفوز بجزء من 4 ملايين أميال سكاي واردز وأكثر في رمضان، بالإضافة إلى ربح 25 بالمئة من أميال سكاي واردز الإضافية على المشتريات من متاجر التجزئة المشاركة. كما سيحظى المستخدمون الجدد لتطبيق سكاي واردز إيفري داي بأربعة أضعاف الأميال في أول معاملة يقومون بها عند الدفع ببطاقة "فيزا"، ويمكن للمتسوقين لأول مرة في أميال سكاي واردز فرصة كسب 2000 ميل إضافي مع أول عملية شراء باستخدام بطاقة "فيزا".

العلامات العالمية



ويمثل شهر رمضان الكريم فرصة لشراء منتجات حصرية وهدايا فاخرة من أشهر العلامات التجارية في العالم، مع الاستمتاع بالأجواء النابضة بالحياة في مراكز ووجهات التسوق في دبي. وتشمل العلامات التجارية التي ستعرض مجموعات رمضان "تنجارا"، و"فندي"، و"إليميس"، و"ميك اب فور إيفر"، و"لارتيزان بارفيومير"، و"بنهالغنز"، و"غوالي"، و"هيز"، و"ييدا"، و"لوكسيتان".

العروض الفنية



وتستضيف المدينة مجموعة من الفعاليات المتنوعة التي تناسب جميع الأعمار خلال شهر رمضان المبارك، حيث يمكن لعشاق المسرح حضور عرض الدراما والكوميديا العربي الشهير "مجدّرة حمراء" على مسرح جميرا زعبيل سراي يوم 7 مارس. حيث يقدم الكاتب المسرحي اللبناني الشهير يحيى جابر مسرحيته الفردية الممتعة التي تحمل عنوان "شو منلبس" في جميرا زعبيل سراي يوم 9 مارس، حيث يطرح العرض مجموعة من التساؤلات حول المعايير المجتمعية والاختيارات التي تحدد شخصياتنا من خلال الكوميديا الممتعة.



ويمكن لعشاق الفنون من جميع أنحاء العالم المشاركة في أطول لوحة فنية على مستوى العالم يتم رسمها في الصحراء في مزرعة Camel Uschi يوم 8 مارس من الساعة 2 ظهراً وحتى 7 مساءً. وتعود فعالية ليالي رمضان في مركز جميل للفنون إلى المدينة مجدداً من 14 وحتى 16 مارس لتقدم مجموعة متنوعة من ورش العمل الجذابة، والأنشطة العملية، والمعارض الفنية التي جرى تنظيمها خصيصاً، بالإضافة إلى افتتاح السوق الرمضاني المرتقب. وسيستمتع عشاق الشعر بحضور فعالية ليالي رمضان في دبي أوبرا يوم 21 مارس، والتي تُقام بحضور الشعراء المعروفين فيصل العدواني، ومحمد السكران، وناصر الوبير.



اللياقة البدنية

وتقدم دبي عدداً من التجارب والعروض الشاملة للعناية بالصحة واللياقة البدنية لجميع الأعمار والقدرات خلال شهر رمضان هذا العام. ويمكن للأصدقاء والعائلات المشاركة في سباق سكتشرز برفورمانس رن يوم 9 مارس، وسباق العوائق القابلة للنفخ من سكتشرز 2 يوم 22 مارس، وغيرها الكثير من المنافسات الرياضية التي تُقام طوال شهر رمضان المبارك. ويمكن لعشاق الرياضة متابعة فعاليات ممتعة طوال الشهر الفضيل مثل كرنفال سباقات دبي، ودبي لكرة السلة، وغيرها الكثير من الأنشطة التي يمكن الاستمتاع بها في ظل الطقس المعتدل خلال الشهر الفضيل.