طيران الإمارات توقع 11 اتفاقية إستراتيجية خلال "برلين الدولي للسياحة"

اختتمت طيران الإمارات مشاركتها في معرض برلين الدولي للسياحة والسفر "آي تي بي برلين" 2025، بتوقيع 11 اتفاقية إستراتيجية على مدار الأيام الثلاثة للمعرض.

ووفق بيان صادر اليوم، عقد مسؤولو الناقلة 270 اجتماعاً رفيع المستوى واستقبلت أكثر من 6000 زائر في جناحها، الذي استعرضت فيه أحدث منتجات مقصورة طائراتها الإيرباص A350 بالإضافة إلى مبادراتها المتعلقة بالاستدامة وغير ذلك.

وجددت طيران الإمارات مذكرة التفاهم مع المكتب الوطني للسياحة في النمسا على هامش المعرض، مما يعزز التزامها المستمر بجذب المسافرين من مختلف أنحاء شبكتها العالمية لاستكشاف هذه البوابة الأوروبية.

ويتزامن تجديد الشراكة مع احتفال طيران الإمارات بمرور 10 سنوات على بدء عملياتها إلى فيينا العام الماضي، حيث نقلت أكثر من 5 ملايين مسافر بين دبي والعاصمة النمساوية حتى الآن.

وفي خطوة مماثلة للترويج لمالطا، وقعت طيران الإمارات مذكرة تفاهم مع هيئة السياحة في مالطا، لتعزيز السياحة الوافدة إلى بوابة البحر الأبيض المتوسط من مختلف أنحاء شبكتها العالمية.

كما عززت طيران الإمارات شراكاتها في قطاع الرحلات البحرية المتزايدة للناقلة خلال معرض برلين الدولي للسياحة والسفر هذا العام، وفي إطار التزامها طويل الأمد بتعزيز مكانة دبي وجهة ومركزا عالميا مفضلا للرحلات البحرية، مددت الناقلة ووسعت شراكاتها الإستراتيجية مع "تي يو آي كروز" و"كوستا كروز" و"آيدا كروز".

ويأتي تمديد شراكة الناقلة مع "تي يو آي كروز" في الوقت الأمثل مع إضافة سفينتهم الثانية التي ستنطلق عملياتها في دبي لموسم الرحلات البحرية 2025 - 2026.

وستشهد شراكة طيران الإمارات الموسعة مع "كوستا كروز" حتى عام 2027 ، عمل كلا الجانبين بشكل أوثق لاستكشاف حلول نقل محسنة بين مطار دبي الدولي ومحطة الرحلات البحرية في ميناء دبي هاربور.

وعملت طيران الإمارات خلال مشاركتها في المعرض، على توسيع شراكاتها مع منصات السفر العالمية الرئيسية كجزء من التزامها المستمر بالتميز في تجربة العملاء، من الحجز وحتى الصعود إلى الطائرة.

وعززت الناقلة شراكتها طويلة الأمد مع مجموعة إكسبيديا للارتقاء بتجربة المسافرين وتسهيل تخصيص رحلاتهم على طيران الإمارات.

كما مددت طيران الإمارات وTrip.com شراكتهما العالمية طويلة الأمد للمساعدة في تعزيز الوجود العالمي لـ Trip.com، والاستفادة من شبكة طيران الإمارات الدولية الواسعة، وتنسيق الجهود الترويجية في الأسواق الآسيوية والأوروبية، والتي تظل محواً إستراتيجياً لكل من Trip.com وطيران الإمارات.