«مهرجان رمضان الشارقة» يواصل فعالياته التسويقية والترفيهية

يواصل مهرجان رمضان الشارقة 2025 الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة حتى 31 مارس الجاري، فعالياته المتنوعة في نسخته الـ 35، محولاً الإمارة إلى وجهة استثنائية للاحتفالات الرمضانية التي تجمع بين التسوق والتراث والترفيه، حيث شهدت مراكز التسوق والمحال التجارية المشاركة حركة نشطة، وتوافد إليها المتسوقون للاستفادة من التخفيضات الكبرى التي تصل إلى 75 % على مجموعة واسعة من المنتجات.

وتميز المهرجان منذ انطلاقه في 22 فبراير الماضي، بتقديم مسابقات وفعاليات تراثية تعزز الأجواء الرمضانية، من أبرزها فعاليات سوق اللية الرمضاني التي تشهد إقبالا لافتاً من الزوار وتخللها توزيع جوائز قيمة، وجذب السوق زواره بتشكيلة من المنتجات التراثية والمأكولات التقليدية والحرف اليدوية، فيما حظيت ورش الأطفال التي تم تنظيمها في عدة مراكز تسوق بمشاركة واسعة من الأطفال وأسرهم، كما تم خلال السحب الأول من المهرجان منح 8 فائزين محظوظين جوائز شملت سبائك ذهب بالإضافة إلى قسائم مشتريات، وسط أجواء احتفالية سادتها السعادة والفرحة التي رسمت على وجوه المشاركين وجمهور المتسوقين.