«أرادَ» ترسي عقداً بـ 604 ملايين لبناء المرحلة الأولى للمنطقة التجارية المركزية

أرست «أرادَ» مؤخراً عقداً بقيمة 604 ملايين درهم لبناء المرحلة الأولى من المنطقة التجارية المركزية في «أرادَ»، وهي القلب التجاري الجديد، والتي تقع في مجتمع الجادة المتكامل، والذي تبلغ قيمة مبيعاته الإجمالية 35 مليار درهم.

وقد تم تكليف شركة العمارة الحديثة للمقاولات بهذا العقد، حيث ستبدأ الأعمال الإنشائية فوراً لبناء المرحلة الأولى من المنطقة التجارية المركزية من «أرادَ»، والتي من المتوقع انتهاؤها والمباشرة بتسليمها خلال الربع الأول من عام 2027.

وتشمل المجمعات الثمانية الذكية في المرحلة الأولى المقر الرئيسي لشركة أرادَ، وهو مبنى مكون من تسعة طوابق سيشكل المقر الحيوي الجديد لموظفي المطور العقاري، الذين يزيد عددهم على 1,500 موظف. وسيضم المقر الرئيسي الجديد باقة كبيرة من المرافق، بما في ذلك مساحات رحبة على السطح لاستضافة الفعاليات، ومسرحاً، ومقهى ومطعماً للموظفين في الطابق الأرضي، ويتضمن المبنى ردهة كبرى تمتد من الطابق الأرضي حتى السطح.

وسيضم التجمع الأول 812,000 قدم مربعة من المساحات الفاخرة القابلة للتأجير من الفئة (أ)، بالإضافة إلى 1,666 موقف سيارات و26,500 قدم مربعة من المساحات المخصصة لتجارة التجزئة.